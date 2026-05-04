СМИ: польские депутаты устроили грубую перепалку из-за слов о России

Телеканал Polsat News сообщил о конфликте между польскими депутатами в прямом эфире, вызванным высказываниями о России и заявлением премьер-министра Дональда...

2026-05-04T05:31+0300

МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Телеканал Polsat News сообщил о конфликте между польскими депутатами в прямом эфире, вызванным высказываниями о России и заявлением премьер-министра Дональда Туска касательно кризиса НАТО.Радослав Фогель, представитель партии "Право и справедливость" (PiS), обвинил Дональда Туска в подрыве доверия к НАТО и отметил, что такие высказывания играют на руку России. "Если действительно произойдет вывод войск из Германии, Польша должна стремиться к их переброске к нам (в страну. — Прим. ред.). С точки зрения России нет лучшей новости, чем подрыв доверия к НАТО, как это делает Дональд Туск", — сказал он.В свою очередь, Павел Блюзнюк, депутат от "Гражданской коалиции", возразил Фогелю на повышенных тонах, утверждая обратное. Затем в спор вмешалась и Ева Шедлер из партии "Польша 2050", которая попыталась разрядить обстановку, иронично комментируя своих коллег. "Если автором слов является человек, которого не выносят, например, премьер-министр Дональд Туск, то люди сразу же увидят между строк то, что не было сказано вслух", — заметила она.Как завершилась эта дискуссия, не уточняется. Днем ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал вывод из Германии пяти тысяч американских военнослужащих катастрофической тенденцией. В Германии расположен крупнейший европейский контингент НАТО, насчитывающий более 36 тысяч солдат США и около 1,5 тысячи резервистов.

общество , мировая экономика, германия, польша, сша, дональд туск, нато