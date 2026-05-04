СМИ: польские депутаты устроили грубую перепалку из-за слов о России
СМИ: польские депутаты устроили грубую перепалку из-за слов о России
2026-05-04T05:31+0300
общество
мировая экономика
германия
польша
сша
дональд туск
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Телеканал Polsat News сообщил о конфликте между польскими депутатами в прямом эфире, вызванным высказываниями о России и заявлением премьер-министра Дональда Туска касательно кризиса НАТО.Радослав Фогель, представитель партии "Право и справедливость" (PiS), обвинил Дональда Туска в подрыве доверия к НАТО и отметил, что такие высказывания играют на руку России. "Если действительно произойдет вывод войск из Германии, Польша должна стремиться к их переброске к нам (в страну. — Прим. ред.). С точки зрения России нет лучшей новости, чем подрыв доверия к НАТО, как это делает Дональд Туск", — сказал он.В свою очередь, Павел Блюзнюк, депутат от "Гражданской коалиции", возразил Фогелю на повышенных тонах, утверждая обратное. Затем в спор вмешалась и Ева Шедлер из партии "Польша 2050", которая попыталась разрядить обстановку, иронично комментируя своих коллег. "Если автором слов является человек, которого не выносят, например, премьер-министр Дональд Туск, то люди сразу же увидят между строк то, что не было сказано вслух", — заметила она.Как завершилась эта дискуссия, не уточняется. Днем ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал вывод из Германии пяти тысяч американских военнослужащих катастрофической тенденцией. В Германии расположен крупнейший европейский контингент НАТО, насчитывающий более 36 тысяч солдат США и около 1,5 тысячи резервистов.
Polsat News: польские депутаты поссорились из-за России и слов Туска о НАТО

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2026
Польский флаг, Варшава. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Телеканал Polsat News сообщил о конфликте между польскими депутатами в прямом эфире, вызванным высказываниями о России и заявлением премьер-министра Дональда Туска касательно кризиса НАТО.
Радослав Фогель, представитель партии "Право и справедливость" (PiS), обвинил Дональда Туска в подрыве доверия к НАТО и отметил, что такие высказывания играют на руку России.
Президент Европейского совета Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2026
"Зарвавшийся украинец": в Киеве запаниковали из-за заявления Туска
25 апреля, 06:02
"Если действительно произойдет вывод войск из Германии, Польша должна стремиться к их переброске к нам (в страну. — Прим. ред.). С точки зрения России нет лучшей новости, чем подрыв доверия к НАТО, как это делает Дональд Туск", — сказал он.
В свою очередь, Павел Блюзнюк, депутат от "Гражданской коалиции", возразил Фогелю на повышенных тонах, утверждая обратное. Затем в спор вмешалась и Ева Шедлер из партии "Польша 2050", которая попыталась разрядить обстановку, иронично комментируя своих коллег.
Председатель Европейского совета Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2026
СМИ: Туск попал в скандал из-за шутки о России
25 апреля, 07:32
"Если автором слов является человек, которого не выносят, например, премьер-министр Дональд Туск, то люди сразу же увидят между строк то, что не было сказано вслух", — заметила она.
Как завершилась эта дискуссия, не уточняется.
Днем ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал вывод из Германии пяти тысяч американских военнослужащих катастрофической тенденцией. В Германии расположен крупнейший европейский контингент НАТО, насчитывающий более 36 тысяч солдат США и около 1,5 тысячи резервистов.
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2026
"Говорю о месяцах". Туск дерзко высказался о России
24 апреля, 17:08
 
