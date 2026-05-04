https://1prime.ru/20260504/polsha-869658601.html

Польша готова взять на содержание американских военных

Польша готова взять на содержание американских военных - 04.05.2026, ПРАЙМ

Польша готова взять на содержание американских военных

Польша готова взять на содержание американских военных, которые могут быть выведены с территории Германии, заявил РИА Новости представитель министерства... | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T14:21+0300

2026-05-04T14:21+0300

2026-05-04T14:21+0300

мировая экономика

польша

сша

германия

дональд туск

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg

ВАРШАВА, 4 мая - РИА Новости. Польша готова взять на содержание американских военных, которые могут быть выведены с территории Германии, заявил РИА Новости представитель министерства национальной обороны республики. В ночь на субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение американского министерства войны вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев. "Мы рассматриваем и предлагаем возможность размещения дополнительных сил США на нашей территории как вклад в укрепление восточного фланга НАТО. Польская сторона готова обеспечить необходимую инфраструктуру и финансовую поддержку для пребывания американских войск", - сказал собеседник агентства. По его словам, Польша готова предоставить американским военным свои "базы и полигоны, склады для техники и вооружения, логистическую инфраструктуру, а также взять на себя часть расходов, связанных с размещением контингента - включая содержание объектов, энергоснабжение и обеспечение повседневной деятельности подразделений". Представитель минобороны подчеркнули, что подобный шаг "отвечает интересам региональной безопасности и позволит усилить стратегическое сотрудничество между Польшей и Соединёнными Штатами". При этом он отметил, что переговоры по данному вопросу находятся на предварительной стадии. Собеседник агентства напомнил, что в настоящее время на территории Польши расквартированы около 10 тысяч военнослужащих армии США. В связи с этим он также напомнил, что пребывание одного американского солдата на территории страны обходится бюджету республики примерно в 15 тысяч долларов в год. В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск заявил журналистам, что правительство и президент единогласно готовы принять на своей территории американских солдат. "Конечно, если президент США и американское правительство сочтут, что вывода этих войск не будет, а будет только передислокация, переезд этих нескольких тысяч американских солдат в Польшу, то, конечно... Это будет следствием общих усилий, потому что здесь просто нет конкуренции, нет конфликта между правительством и президентом и его людьми", - сказал Туск. "Может быть, у нас немного отличающиеся мнения о некоторых аспектах американской политики, но что касается сути дела здесь, правительство и президент, безусловно, будут вместе, очень тесно сотрудничали друг с другом", - добавил он.

https://1prime.ru/20260504/germaniya-869648136.html

польша

сша

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, польша, сша, германия, дональд туск, нато