В мире выросли продажи полупроводников - 04.05.2026, ПРАЙМ

Продажи полупроводников в мире в марте текущего года выросли в годовом выражении на 79%, а в месячном на 12% - до 99,5 миллиарда долларов, при этом по итогам...

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Продажи полупроводников в мире в марте текущего года выросли в годовом выражении на 79%, а в месячном на 12% - до 99,5 миллиарда долларов, при этом по итогам первого квартала объемы торговли достигли 298,5 миллиарда, увеличившись на четверть к предыдущему кварталу, сообщается в релизе американской отраслевой ассоциации Semiconductor Industry Association (SIA). "Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) сегодня объявила, что объем мировых продаж полупроводников в первом квартале 2026 года составил 298,5 миллиарда долларов, что на 25% больше по сравнению с четвертым кварталом 2025 года", - говорится в релизе. "В марте 2026 года объем мировых продаж составил 99,5 миллиарда долларов США, что на 79,2% больше по сравнению с показателем марта 2025 года в 55,5 миллиарда долларов и на 11,5% больше, чем продажи в феврале 2026 года", - добавляется там. Продажи в марте этого года, по сравнению с мартом прошлого года, сильнее всего выросли в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 108,5%, Северной и Южной Америке - на 83,1%, Китае - 74,8%, Европе - 46,5% и Японии - 7,4%. А вот в месячном выражении сильнее всего выросли продажи в Северной и Южной Америке - на 13,3%, Китае - 12,7%, Азиатско-Тихоокеанском регионе - 9,8%, Европе - 8,4% и Японии - 7,1%. По словам президента и генерального директора ассоциации Джона Нойффера, объем продаж микросхем в мире по-прежнему движется к отметке в 1 триллион долларов в 2026 году. При этом, как указал он, "высокие продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной и Южной Америке и Китае способствовали росту мирового рынка полупроводников, подчеркивая широкий и устойчивый спрос на полупроводники и бесчисленное множество технологических продуктов". В ассоциации отметили, что она представляет 99% американской полупроводниковой промышленности по выручке и почти две трети компаний, производящих микросхемы за пределами США.

