Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД внесли проект об увеличении госпошлины за прием в гражданство - 04.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260504/poshlina-869651137.html
В ГД внесли проект об увеличении госпошлины за прием в гражданство
В ГД внесли проект об увеличении госпошлины за прием в гражданство - 04.05.2026, ПРАЙМ
В ГД внесли проект об увеличении госпошлины за прием в гражданство
Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, которым в том числе предлагается увеличить до 50 тысяч рублей размер госпошлины за прием в гражданство... | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T09:15+0300
2026-05-04T09:15+0300
россия
общество
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865201267_0:263:3171:2047_1920x0_80_0_0_d2e4ca55513fe6162f9ca46608d0ed9c.jpg
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, которым в том числе предлагается увеличить до 50 тысяч рублей размер госпошлины за прием в гражданство РФ и выход из него, документы доступны в думской электронной базе. "За прием в гражданство Российской Федерации и выход из гражданства Российской Федерации - 50 000 рублей", - говорится в сопроводительных документах. Кроме того, правительство РФ предлагает увеличить до 30 тысяч рублей размер госпошлины за выдачу вида на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства. Также предлагается увеличить до 6 тысяч рублей размер госпошлины за замену вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства. "За выдачу разрешения на временное проживание в связи с утратой (порчей, хищением), заменой документа, удостоверяющего личность, иностранному гражданину или лицу без гражданства - 5 тысяч рублей; за выдачу разрешения на временное проживание в целях получения образования в связи с утратой (порчей, хищением), заменой документа, удостоверяющего личность, иностранному гражданину или лицу без гражданства - 5 тысяч рублей", - отмечается в сопроводительных документах. Помимо этого, кабмин РФ предлагает освободить от госпошлины за получение приобретенного гражданства РФ иностранных граждан, ранее являвшихся гражданами СССР, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся участниками государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, или членов их семей, совместно переселившихся на постоянное место жительства в РФ. "Иностранные граждане и лица без гражданства, заключившие в период проведения СВО контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях сроком на один год, члены их семей, в том числе в случае гибели (смерти) этих иностранных граждан и лиц без гражданства, освобождаются от уплаты государственной пошлины за совершение действий, связанных с приобретением гражданства РФ и выдачей вида на жительство в РФ", - заключается в пояснительной записке.
https://1prime.ru/20260303/bastrykin-867975670.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865201267_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_cb7794597d1478446d2bf15e2d24fd6c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, госдума
РОССИЯ, Общество , РФ, Госдума
09:15 04.05.2026
 
В ГД внесли проект об увеличении госпошлины за прием в гражданство

В ГД внесли проект об увеличении госпошлины за прием в гражданство до 50 тыс руб

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2026
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, которым в том числе предлагается увеличить до 50 тысяч рублей размер госпошлины за прием в гражданство РФ и выход из него, документы доступны в думской электронной базе.
"За прием в гражданство Российской Федерации и выход из гражданства Российской Федерации - 50 000 рублей", - говорится в сопроводительных документах.
Кроме того, правительство РФ предлагает увеличить до 30 тысяч рублей размер госпошлины за выдачу вида на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства.
Также предлагается увеличить до 6 тысяч рублей размер госпошлины за замену вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
СК предложил лишать приобретенного гражданства за тяжкие преступления
3 марта, 15:46
"За выдачу разрешения на временное проживание в связи с утратой (порчей, хищением), заменой документа, удостоверяющего личность, иностранному гражданину или лицу без гражданства - 5 тысяч рублей; за выдачу разрешения на временное проживание в целях получения образования в связи с утратой (порчей, хищением), заменой документа, удостоверяющего личность, иностранному гражданину или лицу без гражданства - 5 тысяч рублей", - отмечается в сопроводительных документах.
Помимо этого, кабмин РФ предлагает освободить от госпошлины за получение приобретенного гражданства РФ иностранных граждан, ранее являвшихся гражданами СССР, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся участниками государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, или членов их семей, совместно переселившихся на постоянное место жительства в РФ.
"Иностранные граждане и лица без гражданства, заключившие в период проведения СВО контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях сроком на один год, члены их семей, в том числе в случае гибели (смерти) этих иностранных граждан и лиц без гражданства, освобождаются от уплаты государственной пошлины за совершение действий, связанных с приобретением гражданства РФ и выдачей вида на жительство в РФ", - заключается в пояснительной записке.
 
РОССИЯОбществоРФГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала