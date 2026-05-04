В ГД внесли проект об увеличении госпошлины за прием в гражданство

Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, которым в том числе предлагается увеличить до 50 тысяч рублей размер госпошлины за прием в гражданство...

2026-05-04T09:15+0300

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, которым в том числе предлагается увеличить до 50 тысяч рублей размер госпошлины за прием в гражданство РФ и выход из него, документы доступны в думской электронной базе. "За прием в гражданство Российской Федерации и выход из гражданства Российской Федерации - 50 000 рублей", - говорится в сопроводительных документах. Кроме того, правительство РФ предлагает увеличить до 30 тысяч рублей размер госпошлины за выдачу вида на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства. Также предлагается увеличить до 6 тысяч рублей размер госпошлины за замену вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства. "За выдачу разрешения на временное проживание в связи с утратой (порчей, хищением), заменой документа, удостоверяющего личность, иностранному гражданину или лицу без гражданства - 5 тысяч рублей; за выдачу разрешения на временное проживание в целях получения образования в связи с утратой (порчей, хищением), заменой документа, удостоверяющего личность, иностранному гражданину или лицу без гражданства - 5 тысяч рублей", - отмечается в сопроводительных документах. Помимо этого, кабмин РФ предлагает освободить от госпошлины за получение приобретенного гражданства РФ иностранных граждан, ранее являвшихся гражданами СССР, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся участниками государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, или членов их семей, совместно переселившихся на постоянное место жительства в РФ. "Иностранные граждане и лица без гражданства, заключившие в период проведения СВО контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях сроком на один год, члены их семей, в том числе в случае гибели (смерти) этих иностранных граждан и лиц без гражданства, освобождаются от уплаты государственной пошлины за совершение действий, связанных с приобретением гражданства РФ и выдачей вида на жительство в РФ", - заключается в пояснительной записке.

