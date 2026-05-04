Посол Малайзии допустил перенос запуска прямого авиасообщения с Россией - 04.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260504/posol-869646334.html
Посол Малайзии допустил перенос запуска прямого авиасообщения с Россией
Запуск прямого авиасообщения между Россией и Малайзией может быть перенесен из-за ситуации на Ближнем Востоке, считает посол Малайзии в Москве Чеонг Лун-Лай. | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T01:38+0300
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Запуск прямого авиасообщения между Россией и Малайзией может быть перенесен из-за ситуации на Ближнем Востоке, считает посол Малайзии в Москве Чеонг Лун-Лай. В марте глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с Малайзией. При этом в феврале глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал, что ведомство рассчитывает на запуск в 2026 году авиарейсов между Россией и Малайзией. "С учетом нынешней ситуации на Ближнем Востоке и того, к чему все идет, в частности проблем с топливом и всего остального, я думаю, что даты будут перенесены... На политическом уровне, я думаю, все улажено. Просто теперь все зависит от компаний. Им нужно уладить коммерческие вопросы", - сказал "Известиям" посол. Заместитель главы управления развития малайзийского острова Лангкави Ван Камарул Файсал бин Ван Камардин в марте подтвердил РИА Новости продолжение работы над запуском прямых рейсов из России на остров. В декабре 2025 года посол страны в России рассказал РИА Новости, что выполнение рейсов на остров Лангкави предполагается авиакомпанией Red Wings.
01:38 04.05.2026
 
Посол Малайзии допустил перенос запуска прямого авиасообщения с Россией

Посол Малайзии в Москве Лун-Лай: запуск авиасообщения с Россией может быть перенесен

