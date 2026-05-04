В Финляндии обвинили Киев в нарушении воздушного пространства - 04.05.2026, ПРАЙМ
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо после очередного инцидента с залетевшим в страну дроном заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения воздушного пространства Финляндии.
2026-05-04T00:01+0300
2026-05-04T01:02+0300
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо после очередного инцидента с залетевшим в страну дроном заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения воздушного пространства Финляндии. Министерство обороны Финляндии заявило в воскресенье об обнаружении неопознанного беспилотника в воздушном пространстве страны неподалеку от границы с Россией. "Я подчеркнул, что Финляндия поддерживает Украину… Тем не менее недопустимо, что нарушается воздушное пространство Финляндии, и что в него "забредают" дроны", - приводит слова Орпо телерадиовещатель Yle. Как уточняет вещатель, Орпо таким образом прокомментировал встречу с Зеленским и передал содержание их разговора. С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. По его словам, если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по РФ, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России и предупредил о праве на самооборону.
00:01 04.05.2026 (обновлено: 01:02 04.05.2026)
 
В Финляндии обвинили Киев в нарушении воздушного пространства

Премьер Финляндии Орпо: Киев нарушил воздушное пространство страны дроном

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо после очередного инцидента с залетевшим в страну дроном заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения воздушного пространства Финляндии.
Министерство обороны Финляндии заявило в воскресенье об обнаружении неопознанного беспилотника в воздушном пространстве страны неподалеку от границы с Россией.
"Я подчеркнул, что Финляндия поддерживает Украину… Тем не менее недопустимо, что нарушается воздушное пространство Финляндии, и что в него "забредают" дроны", - приводит слова Орпо телерадиовещатель Yle.
Как уточняет вещатель, Орпо таким образом прокомментировал встречу с Зеленским и передал содержание их разговора.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. По его словам, если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по РФ, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России и предупредил о праве на самооборону.
 
