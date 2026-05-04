"Глубокая душа": заявление Путина о России поразило японцев - 04.05.2026, ПРАЙМ
Пользователи портала Yahoo News Japan бурно отреагировали на заявление президента Владимира Путина о том, что именно Россия является страной восходящего солнца. | 04.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Пользователи портала Yahoo News Japan бурно отреагировали на заявление президента Владимира Путина о том, что именно Россия является страной восходящего солнца.
"Президент Путин очень интересно мыслит! Прочитав эту статью, я задумался и спросил у ИИ, кто может считаться подлинной страной Восходящего солнца. Оказывается, Чукотка и впрямь является самой восточной точкой континента, простираясь на восток почти до международной демаркационной линии суточного времени. Я не знал об этом!" — написал пользователь.
"Россия — невероятная страна. Ее жители обладают неповторимой душевной стойкостью, они живут в суровых природных условиях и сталкиваются с непростыми испытаниями. Россияне чувствуют рассвет и закат острее нынешних японцев, понимают их сакральность всей своей глубокой душой. На просторах этой страны слова о том, что солнце восходит именно здесь, — не просто слова. В России это звучит куда весомее, чем в Японии", — отметил другой комментатор.
"Путин всегда с уважением относился к Японии. Он сам наделен некоторыми самурайскими чертами, который вызывают у меня глубокий восторг", — поделился мнением третий.
"В 1990-е годы отношения Японии и России были настолько стабильными, что жители обеих стран путешествовали на круизных лайнерах, посещая Камчатку, Сахалин и японские города. Нам не пойдет на пользу изоляция от России. Японии следует держать двери открытыми", — заключили читатели.
Ранее Путин заявил, что именно Россия является страной восходящего солнца, поскольку Чукотка находится восточнее Японии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что для возобновления полноценного диалога между странами Токио должен отказаться от недружественного курса.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
