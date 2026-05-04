Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средний размер пенсии более 30 тысяч рублей зафиксировали в восьми регионах - 04.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260504/razmer-869646681.html
Средний размер пенсии более 30 тысяч рублей зафиксировали в восьми регионах
Средний размер пенсии более 30 тысяч рублей зафиксировали в восьми регионах - 04.05.2026, ПРАЙМ
Средний размер пенсии более 30 тысяч рублей зафиксировали в восьми регионах
Средний размер пенсии более 30 тысяч рублей среди работающих россиян зафиксирован в восьми субъектах страны в марте 2026 года, следует из данных Социального... | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T02:20+0300
2026-05-04T02:20+0300
экономика
общество
якутия
камчатский край
магаданская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869646681.jpg?1777850418
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Средний размер пенсии более 30 тысяч рублей среди работающих россиян зафиксирован в восьми субъектах страны в марте 2026 года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным ведомства, соответствующий размер пенсионного обеспечения отмечен в Мурманской области (30 726,13 рубля), Ямало-Ненецком АО (31 326,49 рубля), Якутии (31 366,47 рубля), Ханты-Мансийском АО (32 557,99 рубля). Кроме того, средний размер пенсии более 30 тысяч рублей среди работающих россиян отмечен в Камчатском крае (32 707,4 рубля), Магаданской области (33 635,92 рубля), Ненецком АО (35 769,61 рубля) и Чукотском АО (38 581,26 рубля). Самый низкий средний размер пенсии работающих россиян в марте был зафиксирован в Республике Дагестан - 16 870 рублей, а самый высокий - на Чукотке (38 581 рубль).
якутия
камчатский край
магаданская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , якутия, камчатский край, магаданская область
Экономика, Общество , ЯКУТИЯ, Камчатский край, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
02:20 04.05.2026
 
Средний размер пенсии более 30 тысяч рублей зафиксировали в восьми регионах

Соцфонд: средний размер пенсии более 30 тысяч рублей зафиксирован в восьми регионах

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Средний размер пенсии более 30 тысяч рублей среди работающих россиян зафиксирован в восьми субъектах страны в марте 2026 года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, соответствующий размер пенсионного обеспечения отмечен в Мурманской области (30 726,13 рубля), Ямало-Ненецком АО (31 326,49 рубля), Якутии (31 366,47 рубля), Ханты-Мансийском АО (32 557,99 рубля).
Кроме того, средний размер пенсии более 30 тысяч рублей среди работающих россиян отмечен в Камчатском крае (32 707,4 рубля), Магаданской области (33 635,92 рубля), Ненецком АО (35 769,61 рубля) и Чукотском АО (38 581,26 рубля).
Самый низкий средний размер пенсии работающих россиян в марте был зафиксирован в Республике Дагестан - 16 870 рублей, а самый высокий - на Чукотке (38 581 рубль).
 
ЭкономикаОбществоЯКУТИЯКамчатский крайМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала