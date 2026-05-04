Средний размер пенсии более 30 тысяч рублей зафиксировали в восьми регионах - 04.05.2026, ПРАЙМ
Средний размер пенсии более 30 тысяч рублей среди работающих россиян зафиксирован в восьми субъектах страны в марте 2026 года, следует из данных Социального... | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T02:20+0300
якутия
камчатский край
магаданская область
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Средний размер пенсии более 30 тысяч рублей среди работающих россиян зафиксирован в восьми субъектах страны в марте 2026 года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, соответствующий размер пенсионного обеспечения отмечен в Мурманской области (30 726,13 рубля), Ямало-Ненецком АО (31 326,49 рубля), Якутии (31 366,47 рубля), Ханты-Мансийском АО (32 557,99 рубля).
Кроме того, средний размер пенсии более 30 тысяч рублей среди работающих россиян отмечен в Камчатском крае (32 707,4 рубля), Магаданской области (33 635,92 рубля), Ненецком АО (35 769,61 рубля) и Чукотском АО (38 581,26 рубля).
Самый низкий средний размер пенсии работающих россиян в марте был зафиксирован в Республике Дагестан - 16 870 рублей, а самый высокий - на Чукотке (38 581 рубль).
