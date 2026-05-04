Названы регионы с наиболее быстрой динамикой роста зарплат

2026-05-04T00:19+0300

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Первыми регионами России, где зарплата половины работников превысит отметку в 200 тысяч рублей, станут Ямало-Ненецкий и Чукотский автономный округа, а также Татарстан, больше всего времени на достижение указанной отметки потребуется Ингушетии и Чечне, свидетельствует исследование РИА Новости. ОБЩАЯ КАРТИНА По оценкам экспертов, в девяти регионах медианная зарплата (когда 50% работников получают больше этой суммы, а 50% - меньше), очищенная от НДФЛ, в начале 2026 года превышала 100 тысяч рублей в месяц. Еще в шести регионах она находилась в диапазоне от 70 тысяч до 100 тысяч рублей. Чаще всего высокими зарплатами характеризуются удаленные северные регионы и крупнейшие федеральные города, где цены намного выше, чем в среднем по стране. Поэтому часть повышенной зарплаты нивелируется высокими ценами в этих регионах. Половина работников в начале 2026 года получала менее 65,6 тысячи рублей в месяц за вычетом НДФЛ, отмечают авторы исследования. Вместе с тем, согласно открытым опросам, сумма в 200 тысяч рублей стала для многих работающих россиян психологическим маркером "достойного заработка", к которому они стремятся. РЕГИОНЫ-ЛИДЕРЫ Первое место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где уже через пять лет и восемь месяцев половина работников может начать получать зарплату выше 200 тысяч рублей в месяц. В пятерку регионов с минимальным сроком достижения зарплаты в 200 тысяч рублей вошли Чукотский автономный округ, Республика Татарстан, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ. В этих регионах при сохранении текущих темпов роста зарплат среднестатистический работник сможет получать 200 тысяч рублей и более не позже чем через семь лет. По этом эксперты отметили, что лидерство северных регионов объясняется высокими зарплатами в добывающих отраслях, а лидерство Татарстана - наибольшим приростом зарплат за последние пять лет среди всех субъектов РФ. На местах с шестого по десятое по сроку роста медианной зарплаты до 200 тысяч рублей расположились Забайкальский край (7,1 года), Московская область (7,3 года), Челябинская область (7,3 года), Республика Саха (Якутия) (7,5 года) и Удмуртская Республика (7,6 года). АУТСАЙДЕРЫ ПО ДИНАМИКЕ ЗАРПЛАТЫ В среднем по России зарплата половины работающих может превысить 200 тысяч рублей чуть более чем через восемь лет при сохранении текущих среднегодовых темпов роста. Но в пяти регионах на это потребуется более 13 лет. Замыкают рейтинг республики Северного Кавказа, где, согласно официальной статистике, рост зарплат невысок по сравнению со среднероссийским. Так, в Ингушетии для достижения медианной зарплаты выше 200 тысяч рублей с учетом покупательной способности потребуется 22 года, а в Чеченской Республике более половины работников начнут получать 200 тысяч рублей через 19 лет. В число аутсайдеров также вошли Северная Осетия - Алания, Кабардино-Балкарская Республика и Дагестан. САМЫЙ БЫСТРЫЙ РОСТ ЗАРПЛАТ На больших временных промежутках решающее значение имеют именно темпы роста. Поэтому на горизонте нескольких лет или даже десятилетий не исключено, что регионы с невысокими, но быстрорастущими зарплатами опередят те, где рост зарплат происходит медленнее, даже если сейчас у последних уровень зарплат выше. Среднегодовой темп роста зарплат в России на пятилетнем отрезке составил 14,6%, а в целом за этот период зарплаты в стране выросли почти в два раза. Самые высокие темпы роста зарплат наблюдаются в Республике Татарстан. Тут за последние пять лет зарплаты выросли в 2,29 раза. Также значительный рост средней зарплаты за последние пять лет наблюдался в Новгородской и Курганской областях - 2,25 и 2,23 раза, соответственно. В целом же в 38 регионах зарплата за последние пять лет выросла более чем в два раза. При этом самые низкие темпы роста зарплат наблюдались в Республике Ингушетия, в Чеченской Республике и в ЯНАО. В этих трех регионах среднегодовые темпы прироста зарплаты за последние пять лет не превысили 10%. ПРОГНОЗ ДЛЯ 75% РАБОТНИКОВ В рамках исследования были оценены временные интервалы достижения зарплатой уровня в 200 тысяч рублей у 75% работников региона. В среднем по России зарплата трех четвертей работающих может превысить 200 тысяч рублей чуть более чем через 11 лет при сохранении текущих темпов роста. В пяти регионах (Республика Татарстан, Чукотский автономный округ, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Удмуртская Республика) для достижения зарплаты 200 тысяч рублей с учетом покупательной способности у 75% работников потребуется менее десяти лет. Еще в 24 регионах для достижения этого уровня потребуется от десяти до 11 лет, а в целом в России значительное большинство работников будут получить 200 тысяч рублей в месяц через 11 лет и пять месяцев. Вместе с тем в семи регионах на достижение этой цели нужно более 15 лет, а в двух - более 20 лет. КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ Для выявления динамики зарплат в региональном разрезе эксперты РИА Новости провели исследование и подготовили рейтинг регионов по количеству лет, необходимому для достижения медианной зарплаты в регионе 200 тысяч рублей в месяц в среднероссийских ценах (с учетом выплат НДФЛ и единой покупательной способности). В исследовании производилась оценка времени для достижения медианной зарплаты планки в 200 тысяч рублей в месяц с учетом разницы цен в регионах при сохранении номинальных темпов роста зарплат на уровне среднего значения за последние пять лет. Расчеты основаны на данных официальной статистики. Для корректного межрегионального сравнения зарплаты в регионах была учтена разница в розничных ценах, то есть зарплаты корректировались на региональную потребительскую корзину. С учетом покупательной способности разница в зарплатах несколько сглаживается, так как по чистым медианным зарплатам лидирующий регион опережает аутсайдера в 5,4 раза, то с учетом покупательной способности - в 3,4 раза.

