Работодатели рассказали, знание каких языков требуется от соискателя

2026-05-04T03:47+0300

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Чаще всего российские работодатели ищут соискателей со знанием английского, китайского, а также немецкого языков, показал анализ базы вакансий, который компания SuperJob провела для РИА Новости. "В целом среди вакансий, требующих знания иностранных языков, больше всего вакансий для соискателей со знанием английского. Китайский на втором месте, чуть уступает ему немецкий", - выяснилось в ходе исследования. На четвертом месте - французский, на пятом - испанский. Среди вакансий для учителей иностранных языков и репетиторов больше всего - для преподавателей английского. На втором месте - китайский, на третьем - немецкий. В топ-5 также входят испанский и французский.

