https://1prime.ru/20260504/rossijane-869647021.html

Россияне с шестидневной рабочей неделей в мае будут отдыхать только 9 мая

Россияне с шестидневной рабочей неделей в мае будут отдыхать только 9 мая - 04.05.2026, ПРАЙМ

Россияне с шестидневной рабочей неделей в мае будут отдыхать только 9 мая

Россияне с шестидневной рабочей неделей в мае будут отдыхать только 9 мая, а 11 мая у них останется рабочим днем, переноса праздничного выходного в честь Дня... | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T03:02+0300

2026-05-04T03:02+0300

2026-05-04T03:02+0300

общество

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869647021.jpg?1777852949

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Россияне с шестидневной рабочей неделей в мае будут отдыхать только 9 мая, а 11 мая у них останется рабочим днем, переноса праздничного выходного в честь Дня Победы не будет, рассказала РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Георгия Плеханова Ирина Рогалева. "Для работников с шестидневной рабочей неделей перенос праздничного выходного дня в честь Дня Победы не производится, и они отдыхают только 9 мая, а 11 мая будет для них рабочим днем", - сказала агентству Рогалева. В этом году россияне отдыхали по три дня подряд с 21 по 23 февраля в честь Дня защитника Отечества и с 7 по 9 марта в связи с празднованием 8 Марта, а также с 1 по 3 мая по случаю Праздника Весны и Труда.​

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, россия