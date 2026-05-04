https://1prime.ru/20260504/rossijane-869647021.html
Россияне с шестидневной рабочей неделей в мае будут отдыхать только 9 мая
Россияне с шестидневной рабочей неделей в мае будут отдыхать только 9 мая - 04.05.2026, ПРАЙМ
Россияне с шестидневной рабочей неделей в мае будут отдыхать только 9 мая
Россияне с шестидневной рабочей неделей в мае будут отдыхать только 9 мая, а 11 мая у них останется рабочим днем, переноса праздничного выходного в честь Дня... | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T03:02+0300
2026-05-04T03:02+0300
2026-05-04T03:02+0300
общество
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869647021.jpg?1777852949
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Россияне с шестидневной рабочей неделей в мае будут отдыхать только 9 мая, а 11 мая у них останется рабочим днем, переноса праздничного выходного в честь Дня Победы не будет, рассказала РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Георгия Плеханова Ирина Рогалева.
"Для работников с шестидневной рабочей неделей перенос праздничного выходного дня в честь Дня Победы не производится, и они отдыхают только 9 мая, а 11 мая будет для них рабочим днем", - сказала агентству Рогалева.
В этом году россияне отдыхали по три дня подряд с 21 по 23 февраля в честь Дня защитника Отечества и с 7 по 9 марта в связи с празднованием 8 Марта, а также с 1 по 3 мая по случаю Праздника Весны и Труда.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес, россия
Общество , Бизнес, РОССИЯ
Россияне с шестидневной рабочей неделей в мае будут отдыхать только 9 мая
Доцент Рогалева: россияне с шестидневной рабочей неделей в мае будут отдыхать только 9 мая
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Россияне с шестидневной рабочей неделей в мае будут отдыхать только 9 мая, а 11 мая у них останется рабочим днем, переноса праздничного выходного в честь Дня Победы не будет, рассказала РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Георгия Плеханова Ирина Рогалева.
"Для работников с шестидневной рабочей неделей перенос праздничного выходного дня в честь Дня Победы не производится, и они отдыхают только 9 мая, а 11 мая будет для них рабочим днем", - сказала агентству Рогалева.
В этом году россияне отдыхали по три дня подряд с 21 по 23 февраля в честь Дня защитника Отечества и с 7 по 9 марта в связи с празднованием 8 Марта, а также с 1 по 3 мая по случаю Праздника Весны и Труда.