"Хорошо для России". На Западе неожиданно высказались о резком шаге США - 04.05.2026, ПРАЙМ
"Хорошо для России". На Западе неожиданно высказались о резком шаге США
Решение Пекина бойкотировать введенные США санкции против китайских нефтяных компаний можете оказаться позитивным знаком для России, считает ирландский... | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T20:44+0300
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Решение Пекина бойкотировать введенные США санкции против китайских нефтяных компаний можете оказаться позитивным знаком для России, считает ирландский журналист Брайан Макдональд."Это потенциально очень хорошая новость для России. &lt;…&gt; Это говорит о более решительной позиции Пекина, которая открывает перед Москвой большие возможности", — написал он в соцсети X.На прошлой неделе Соединенные Штаты дважды расширили перечень рестрикций против Ирана. Среди прочего в него вошли китайские организации, включая Hengli Petrochemical — якобы за участие в торговле иранской нефтью. Сама компания такую деятельность отрицала.Позже Министерство коммерции КНР издало постановление, которое запрещает признавать ограничения, введенные Вашингтоном для пяти китайских нефтяных компаний.В МИД КНР пообещали защищать законные права и интересы своих компаний. До этого власти Китая не раз выступали против односторонних санкций и "юрисдикции длинных рук" — распространения законодательства на территорию других стран.В середине апреля в Китае вступили в силу правила по противодействию необоснованным внешним ограничительным мерам.
20:44 04.05.2026
 
"Хорошо для России". На Западе неожиданно высказались о резком шаге США

Макдональд назвал решение КНР игнорировать санкции США хорошей новостью для России

МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Решение Пекина бойкотировать введенные США санкции против китайских нефтяных компаний можете оказаться позитивным знаком для России, считает ирландский журналист Брайан Макдональд.
"Это потенциально очень хорошая новость для России. <…> Это говорит о более решительной позиции Пекина, которая открывает перед Москвой большие возможности", — написал он в соцсети X.
На прошлой неделе Соединенные Штаты дважды расширили перечень рестрикций против Ирана. Среди прочего в него вошли китайские организации, включая Hengli Petrochemical — якобы за участие в торговле иранской нефтью. Сама компания такую деятельность отрицала.
Позже Министерство коммерции КНР издало постановление, которое запрещает признавать ограничения, введенные Вашингтоном для пяти китайских нефтяных компаний.
В МИД КНР пообещали защищать законные права и интересы своих компаний. До этого власти Китая не раз выступали против односторонних санкций и "юрисдикции длинных рук" — распространения законодательства на территорию других стран.
В середине апреля в Китае вступили в силу правила по противодействию необоснованным внешним ограничительным мерам.
