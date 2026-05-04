СМИ раскрыли, что означает приглашение России на саммит G20 в Майами

Возможный визит президента России Владимира Путина в Майами на саммит G20 стал бы крупным поражением Запада, пишет Al Jazeera. | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T23:04+0300

МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Возможный визит президента России Владимира Путина в Майами на саммит G20 стал бы крупным поражением Запада, пишет Al Jazeera."Возвращение России на эту площадку имеет особое значение. Во-первых, даже частичное присутствие России подрывает представление о ее "политической изоляции" со стороны Запада. Участие Москвы, особенно в случае личного присутствия Владимира Путина, будет означать, что Россия не исключена из ключевых международных структур и что полная изоляция так и не была достигнута", — говорится в публикации.Во-вторых, как отмечает автор статьи, саммит G20 предоставит Москве площадку, которая заметно отличается от G7, поэтому Россия сможет обратиться к странам, многие из которых не поддержали политику санкций. В-третьих, участие Москвы создаст возможности для прямых или косвенных контактов с Вашингтоном и другими западными столицами.Более того, возвращение России за стол переговоров "укрепит ее имидж незаменимой державы", поскольку она является важным игроком на энергетических рынках, в поставках зерна, вопросах европейской безопасности и ядерной стабильности, а также в отношениях с Китаем, Индией и Ираном.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что приезд российского лидера на саммит G20 в Майами был бы очень полезным. Вместе с тем, по словам хозяина Белого дома, ему неизвестно, приглашен ли Путин на встречу "Большой двадцатки". Он также выразил сомнения в том, что президент России лично посетит предстоящий саммит.Как сообщил замглавы МИД Александр Панкин, Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. Ранее шерпа России в G20 Светлана Лукаш отметила в интервью РИА Новости, что американское председательство очень рассчитывает на участие всех лидеров стран "Большой двадцатки" в будущем саммите. По ее словам, США готовятся к возможному приезду на мероприятие Владимира Путина.Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что решение об участии президента России в саммите G20 в США пока не принято, формат, в котором будет представлена Москва, определят ближе к форуму.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

