Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержками выдачи багажа в московском аэропорту "Шереметьево", сообщило ведомство. | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T00:01+0300

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержками выдачи багажа в московском аэропорту "Шереметьево", сообщило ведомство. "Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержками выдачи багажа в аэропорту "Шереметьево"... В ходе оперативного реагирования на сложившуюся ситуацию инспекторы Ространснадзора организовали мониторинг текущей ситуации и приступили к проверке соблюдения перевозчиками и аэропортом требований законодательства в области защиты прав пассажиров", - говорится в сообщении. Сейчас персонал аэропорта предпринимает необходимые меры по ликвидации последствий сбоев, ведется работа по восстановлению штатного режима работы системы выдачи багажа и организуется информирование пассажиров о статусе багажа, рассказали в Ространснадзоре. Инспекторы ведомства находятся в аэропорту и осуществляют постоянный контроль за соблюдением прав пассажиров и устранением выявленных нарушений.

