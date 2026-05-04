Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержками выдачи багажа - 04.05.2026, ПРАЙМ
Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержками выдачи багажа
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержками выдачи багажа в московском аэропорту "Шереметьево", сообщило ведомство.
"Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержками выдачи багажа в аэропорту "Шереметьево"... В ходе оперативного реагирования на сложившуюся ситуацию инспекторы Ространснадзора организовали мониторинг текущей ситуации и приступили к проверке соблюдения перевозчиками и аэропортом требований законодательства в области защиты прав пассажиров", - говорится в сообщении.
Сейчас персонал аэропорта предпринимает необходимые меры по ликвидации последствий сбоев, ведется работа по восстановлению штатного режима работы системы выдачи багажа и организуется информирование пассажиров о статусе багажа, рассказали в Ространснадзоре.
Инспекторы ведомства находятся в аэропорту и осуществляют постоянный контроль за соблюдением прав пассажиров и устранением выявленных нарушений.
 
