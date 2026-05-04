РСПП назвал главные проблемы российского бизнеса

Снижение спроса на продукцию, неплатежи со стороны контрагентов, а также недоступность заемных ресурсов и недостаток оборотных средств стали главным проблемами... | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T12:58+0300

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Снижение спроса на продукцию, неплатежи со стороны контрагентов, а также недоступность заемных ресурсов и недостаток оборотных средств стали главным проблемами российского бизнеса в первом квартале, следует из мониторинга Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). "Согласно итогам опроса, проведенного в апреле 2026 года, на первое место среди основных ограничений деятельности компаний респонденты поставили снижение спроса на продукцию или услуги. Доля этого варианта составила 37,6%, она прибавила за прошедший квартал 4,5 п.п.", - говорится в исследовании на основании опроса бизнеса. На втором месте - неплатежи со стороны контрагентов. При этом острота данной проблемы снизилась – если в конце 2025 года 42,3% компаний отмечали этот аспект, то в отчетный период доля такого ответа снизилась на 8,1 процентного пункта, до 34,1%. "Топ-3 главных ограничений деятельности замыкают две проблемы – недоступность заемных финансовых ресурсов и недостаток оборотных средств. Их указали порядка четверти опрошенных. При этом в IV квартале 2025 года значимость проблем из-за нехватки финансовых ресурсов была ниже, а проблем, связанных с дефицитом оборотных средств, напротив, выше", - указывают в РСПП. Еще 16,5% респондентов отметили, что в первом квартале 2026 года на их деятельность негативно повлияли санкции со стороны западных стран. Порядка 14,1% компаний ощутили на себе рост фискальной нагрузки – налоговых и неналоговых платежей. При этом, как и в прошлый отчетный период, порядка десятой части предприятий России сообщили, что не сталкивались с проблемами, негативно влияющими на финансовые показатели и экономическое положение. Опрос РСПП предполагает возможность множественного выбора варианта ответа.

