Камчатские рыбаки готовят флот и инфраструктуру к лососевой путине - 04.05.2026, ПРАЙМ
Камчатские рыбаки готовят флот и инфраструктуру к лососевой путине
П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. На Камчатке подготовка к лососевой путине 2026 года идет в плановом режиме: рыбаки готовят флот и береговую инфраструктуру,...
П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. На Камчатке подготовка к лососевой путине 2026 года идет в плановом режиме: рыбаки готовят флот и береговую инфраструктуру, сообщает правительство Камчатского края. "Подготовка к путине на Камчатке идет в плановом режиме - рыбаки готовят флот и инфраструктуру", - цитирует пресс-служба председателя регионального правительства Юлию Морозову. Промысловый сезон начнется в конце мая - начале июня. Прогноз вылова в этом году - около 117,5 тысяч тонн, что ниже привычного уровня. По данным ВНИРО и КамчатНИРО, снижение подходов лососевых наблюдается не только на Камчатке, но и по всему Тихоокеанскому побережью. Ученые связывают это с естественными природными циклами. При этом предприятия уже формируют планы работы. По данным властей, проект "Рыба Камчатская", благодаря которому жители региона могут приобретать рыбу по доступным ценам, продолжит расширять ассортимент, в том числе за счет белорыбицы и кальмара (совместно с "Океанрыбфлотом"). Также к проекту подключат торговую сеть птицефабрики "Пионерская".
05:42 04.05.2026
 

Камчатские рыбаки готовят флот и инфраструктуру к лососевой путине

П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. На Камчатке подготовка к лососевой путине 2026 года идет в плановом режиме: рыбаки готовят флот и береговую инфраструктуру, сообщает правительство Камчатского края.
"Подготовка к путине на Камчатке идет в плановом режиме - рыбаки готовят флот и инфраструктуру", - цитирует пресс-служба председателя регионального правительства Юлию Морозову.
Промысловый сезон начнется в конце мая - начале июня. Прогноз вылова в этом году - около 117,5 тысяч тонн, что ниже привычного уровня. По данным ВНИРО и КамчатНИРО, снижение подходов лососевых наблюдается не только на Камчатке, но и по всему Тихоокеанскому побережью. Ученые связывают это с естественными природными циклами.
При этом предприятия уже формируют планы работы. По данным властей, проект "Рыба Камчатская", благодаря которому жители региона могут приобретать рыбу по доступным ценам, продолжит расширять ассортимент, в том числе за счет белорыбицы и кальмара (совместно с "Океанрыбфлотом"). Также к проекту подключат торговую сеть птицефабрики "Пионерская".
 
