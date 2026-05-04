https://1prime.ru/20260504/samolet-869646421.html
Самолет United Airlines задел фонарный столб при заходе на посадку
Самолет United Airlines задел фонарный столб при заходе на посадку - 04.05.2026, ПРАЙМ
Самолет United Airlines задел фонарный столб при заходе на посадку
Самолет авиакомпании United Airlines задел фонарный столб при заходе на посадку в аэропорт "Ньюарк Либерти" в Нью-Джерси в США, сообщило федеральное управление... | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T01:56+0300
2026-05-04T01:56+0300
2026-05-04T01:56+0300
бизнес
сша
united airlines
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869646421.jpg?1777848967
ВАШИНГТОН, 4 мая – ПРАЙМ. Самолет авиакомпании United Airlines задел фонарный столб при заходе на посадку в аэропорт "Ньюарк Либерти" в Нью-Джерси в США, сообщило федеральное управление гражданской авиации (FAA).
"При заходе на посадку в международном аэропорту "Ньюарк Либерти" рейс 169 авиакомпании United Airlines задел фонарный столб на автомагистрали New Jersey Turnpike около 14.00 по местному времени (21.00 мск) в воскресенье, 3 мая", - говорится в заявлении FAA.
Авиавласти уточнили, что после этого самолет успешно приземлился.
Данные о пострадавших не поступали.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, сша, united airlines
Бизнес, США, United Airlines
Самолет United Airlines задел фонарный столб при заходе на посадку
Самолет United Airlines задел фонарный столб при заходе на посадку в Нью-Джерси
ВАШИНГТОН, 4 мая – ПРАЙМ. Самолет авиакомпании United Airlines задел фонарный столб при заходе на посадку в аэропорт "Ньюарк Либерти" в Нью-Джерси в США, сообщило федеральное управление гражданской авиации (FAA).
"При заходе на посадку в международном аэропорту "Ньюарк Либерти" рейс 169 авиакомпании United Airlines задел фонарный столб на автомагистрали New Jersey Turnpike около 14.00 по местному времени (21.00 мск) в воскресенье, 3 мая", - говорится в заявлении FAA.
Авиавласти уточнили, что после этого самолет успешно приземлился.
Данные о пострадавших не поступали.