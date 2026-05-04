Самолет United Airlines задел фонарный столб при заходе на посадку - 04.05.2026, ПРАЙМ

Самолет авиакомпании United Airlines задел фонарный столб при заходе на посадку в аэропорт "Ньюарк Либерти" в Нью-Джерси в США, сообщило федеральное управление... | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T01:56+0300

ВАШИНГТОН, 4 мая – ПРАЙМ. Самолет авиакомпании United Airlines задел фонарный столб при заходе на посадку в аэропорт "Ньюарк Либерти" в Нью-Джерси в США, сообщило федеральное управление гражданской авиации (FAA). "При заходе на посадку в международном аэропорту "Ньюарк Либерти" рейс 169 авиакомпании United Airlines задел фонарный столб на автомагистрали New Jersey Turnpike около 14.00 по местному времени (21.00 мск) в воскресенье, 3 мая", - говорится в заявлении FAA. Авиавласти уточнили, что после этого самолет успешно приземлился. Данные о пострадавших не поступали.

