Самолет United Airlines задел фонарный столб при заходе на посадку - 04.05.2026, ПРАЙМ
Самолет United Airlines задел фонарный столб при заходе на посадку
01:56 04.05.2026
 
ВАШИНГТОН, 4 мая – ПРАЙМ. Самолет авиакомпании United Airlines задел фонарный столб при заходе на посадку в аэропорт "Ньюарк Либерти" в Нью-Джерси в США, сообщило федеральное управление гражданской авиации (FAA).
"При заходе на посадку в международном аэропорту "Ньюарк Либерти" рейс 169 авиакомпании United Airlines задел фонарный столб на автомагистрали New Jersey Turnpike около 14.00 по местному времени (21.00 мск) в воскресенье, 3 мая", - говорится в заявлении FAA.
Авиавласти уточнили, что после этого самолет успешно приземлился.
Данные о пострадавших не поступали.
 
