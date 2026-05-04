Федора Щукина назначили врио главы Дагестана - 04.05.2026, ПРАЙМ
Федора Щукина назначили врио главы Дагестана
11:36 04.05.2026 (обновлено: 11:59 04.05.2026)
 
Федора Щукина назначили врио главы Дагестана

Путин назначил Федора Щукина врио главы Дагестана

© Фото : Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской областиФёдор Щукин
Фёдор Щукин. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Назначить Щукина Федора Вячеславовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Дагестан", - говорится в указе.
В четверг Путин провел встречу с представителями Дагестана, на которой сообщил, что глава республики Сергей Меликов переходит на другую работу, его срок полномочий на посту главы региона заканчивается в сентябре. Председатель народного собрания Дагестана Заур Аскендеров предложил президенту на пост руководителя республики Щукина, глава государства кандидатуру поддержал. В пресс-службе судов Дагестана тогда сообщили РИА Новости, что Щукин находится в отпуске за пределами республики.
Кандидат на пост главы Дагестана прервал отпуск и находится в республике
