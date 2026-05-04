С рэп-исполнителя OG Buda взыскали штраф за пропаганду наркотиков

2026-05-04T04:23+0300

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. C рэп-исполнителя OG Buda (настоящее имя - Григорий Ляхов) взыскали штраф в 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в треках, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее, как выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами, приставы принудительно взыскивали с Ляхова 50 тысяч рублей по штрафу, который, согласно судебным документам, был назначен за пропаганду наркотиков в клипе музыканта и еще четырех его песнях. По данным на 4 мая, у Ляхова не значится долг по административному штрафу. При этом, как следует из судебных материалов, 27 апреля было вынесено постановление об окончании исполнительного производства.

