В Минпромторге рассказали, какие смартфоны оставят в параллельном импорте - 04.05.2026, ПРАЙМ

Смартфоны таких производителей как Apple, Motorola, Nokia, Samsung и Sony сохраняются в перечне параллельного импорта, который начнет действовать с 27 мая, и... | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T17:05+0300

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Смартфоны таких производителей как Apple, Motorola, Nokia, Samsung и Sony сохраняются в перечне параллельного импорта, который начнет действовать с 27 мая, и могут ввозиться в Россию без согласия правообладателей, рассказали журналистам в Минпромторге РФ. "В настоящее время в перечне товаров, разрешенных ко ввозу в режиме параллельного импорта в категории "электрооборудование" содержатся товары, классифицируемые кодом 8517 ТН ВЭД ЕАЭС (телефонные аппараты, включая смартфоны)", - сообщили в министерстве. В ведомстве пояснили, что в перечне параллельного импорта остаются смартфоны таких брендов как Apple, Motorola, Nokia, Samsung, Sony, Asus, Google Pixel, ZTE, HP и ряд других. Наличие этих брендов в списке позволяет ввозить их продукцию без согласия правообладателей. При этом должны соблюдаться следующие требования: безопасность, оригинальность происхождения, наличие сертификатов соответствия и другие. Минпромторг РФ опубликовал приказ с изменениями в перечень параллельного импорта 27 ноября 2025 года. Таким образом, список вступит в силу 27 мая текущего года. Документ исключает из списка такие бренды, как Ricon, Biorepair, Amazone, Oral-B, Braun, Trimble и Spin Master. Кроме того, пропадут из перечня ряд компьютерной техники, ноутбуков, а также накопители иностранного производства.

