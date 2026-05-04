https://1prime.ru/20260504/smartfon-869663518.html
В Минпромторге рассказали, какие смартфоны оставят в параллельном импорте
В Минпромторге рассказали, какие смартфоны оставят в параллельном импорте - 04.05.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали, какие смартфоны оставят в параллельном импорте
Смартфоны таких производителей как Apple, Motorola, Nokia, Samsung и Sony сохраняются в перечне параллельного импорта, который начнет действовать с 27 мая, и... | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T17:05+0300
2026-05-04T17:05+0300
2026-05-04T17:05+0300
технологии
бизнес
рф
apple
nokia
samsung
https://cdnn.1prime.ru/img/83252/53/832525374_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_6ba14750b672373961e57b7037ccafc9.jpg
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Смартфоны таких производителей как Apple, Motorola, Nokia, Samsung и Sony сохраняются в перечне параллельного импорта, который начнет действовать с 27 мая, и могут ввозиться в Россию без согласия правообладателей, рассказали журналистам в Минпромторге РФ. "В настоящее время в перечне товаров, разрешенных ко ввозу в режиме параллельного импорта в категории "электрооборудование" содержатся товары, классифицируемые кодом 8517 ТН ВЭД ЕАЭС (телефонные аппараты, включая смартфоны)", - сообщили в министерстве. В ведомстве пояснили, что в перечне параллельного импорта остаются смартфоны таких брендов как Apple, Motorola, Nokia, Samsung, Sony, Asus, Google Pixel, ZTE, HP и ряд других. Наличие этих брендов в списке позволяет ввозить их продукцию без согласия правообладателей. При этом должны соблюдаться следующие требования: безопасность, оригинальность происхождения, наличие сертификатов соответствия и другие. Минпромторг РФ опубликовал приказ с изменениями в перечень параллельного импорта 27 ноября 2025 года. Таким образом, список вступит в силу 27 мая текущего года. Документ исключает из списка такие бренды, как Ricon, Biorepair, Amazone, Oral-B, Braun, Trimble и Spin Master. Кроме того, пропадут из перечня ряд компьютерной техники, ноутбуков, а также накопители иностранного производства.
https://1prime.ru/20260504/minpromtorg-869663371.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83252/53/832525374_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_98f1330d413a520aa2166f2a7b8a6789.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, рф, apple, nokia, samsung
Технологии, Бизнес, РФ, Apple, Nokia, Samsung
В Минпромторге рассказали, какие смартфоны оставят в параллельном импорте
Минпромторг: смартфоны Apple, Nokia, Samsung останутся в параллельном импорте