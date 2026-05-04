СМИ: операция "Свобода" не предполагает обязательного сопровождения судов - 04.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: операция "Свобода" не предполагает обязательного сопровождения судов
06:03 04.05.2026
 
СМИ: операция "Свобода" не предполагает обязательного сопровождения судов

Axios: операция "Свобода" не предполагает обязательного сопровождения судов ВМС США

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Анонсированная американским президентом Дональдом Трампом операция "Свобода" по выводу судов через Ормузский пролив не предполагает обязательного сопровождения коммерческих судов кораблями ВМС США, утверждает портал Axios, ссылаясь на двух американских чиновников.
Трамп ранее анонсировал операцию "Свобода" по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе, которая начнется в понедельник утром (по времени Ближнего Востока). Как сообщило центральное командование ВС США (CENTCOM), военная поддержка США в рамках этой операции в Ормузском проливе будет включать эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных.
"Новая инициатива по Ормузскому проливу не обязательно будет включать сопровождение коммерческих судов кораблями ВМС США", - говорится в публикации.
По словам одного из источников, корабли ВМС США будут находиться "в непосредственной близости" на случай, если им потребуется предотвратить якобы возможные атаки иранских военных на коммерческие суда, проходящие через пролив.
Кроме того, собеседники портала утверждают, что ВМС будут предоставлять коммерческим судам информацию о наиболее безопасных морских маршрутах прохождения через Ормузский пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
 
