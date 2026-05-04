https://1prime.ru/20260504/stavka-869540007.html

Ставка замирает: Банк России сделал выбор

Ставка замирает: Банк России сделал выбор - 04.05.2026, ПРАЙМ

Ставка замирает: Банк России сделал выбор

Нельзя однозначно утверждать, что недавнее снижение ключевой ставки — последнее в 2026 году. При этом важно смотреть не столько на величину снижения (с 15% до... | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T05:05+0300

2026-05-04T05:05+0300

2026-05-04T05:05+0300

финансы

банки

ключевая ставка

инфляция в россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869540007.jpg?1777860303

МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Нельзя однозначно утверждать, что недавнее снижение ключевой ставки — последнее в 2026 году. При этом важно смотреть не столько на величину снижения (с 15% до 14,5%), сколько на обновлённый среднесрочный прогноз. На мой взгляд, это и есть главная коммуникация регулятора для участников рынка.📊 Прогноз ставки: жёстче, чем думалиЦБ РФ повысил оценку средней ключевой ставки на 2026 год до 14,0–14,5% (в феврале было 13,5–14,5%). Оценка на 2027 год также повышена до 8–10% (было 8–9%). Соответственно, нас ждёт более длительный период жёстких условий, чем предполагалось ранее, а потенциал для снижения ставки в текущем году небольшой.💰 Что это значит для граждан и бизнесаДля граждан и бизнеса это означает сохранение дорогих денег. Резкого удешевления кредитов в ближайшее время не произойдёт.Во-первых, эффект снижения ключевой ставки доходит до розничных ставок по кредитам с временным лагом. Во-вторых, макропруденциальные ограничения делают кредитование заёмщиков с высокой долговой нагрузкой невыгодным для банков, что напрямую сказывается на условиях — либо ставка выше, либо кредит недоступен.Что касается вкладов, очевидно, пик доходности по ним пройден. Для консервативного инвестора сейчас оптимальное окно для фиксации высокой ставки на длинный срок.🎯 Главный приоритет ЦБ — инфляцияНа мой взгляд, тактика Банка России в 2026 году заключается не в балансировании между целями, а в жёсткой приоритизации: сдерживание инфляции остаётся безусловным приоритетом, даже если это требует сохранения жёстких денежно-кредитных условий и замедления экономического роста.Регулятор будет корректировать отдельные параметры политики в зависимости от динамики ключевых индикаторов: устойчивого замедления базовой инфляции, снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также охлаждения рынка труда.⚠️ Резких разворотов не ждитеРезкая смена тактики (например, переход к активному смягчению или, напротив, возврат к повышению ставки) маловероятна без кардинальных изменений внешних или внутренних условий — таких как резкий разгон бюджетных расходов или обвал курса рубля. Основной акцент остаётся на достижении цели по инфляции (4%), что и предопределяет осторожность регулятора в вопросах дальнейшего снижения ключевой ставки.Автор: Александр Миленков, доктор экономических наук, профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Александр Миленков https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869288026_0:157:803:959_100x100_80_0_0_a055edb32587089a6c4e7d884484c7d3.jpg

Александр Миленков https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869288026_0:157:803:959_100x100_80_0_0_a055edb32587089a6c4e7d884484c7d3.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Александр Миленков https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869288026_0:157:803:959_100x100_80_0_0_a055edb32587089a6c4e7d884484c7d3.jpg

финансы, банки, ключевая ставка, инфляция в россии