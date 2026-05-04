Ставка замирает: Банк России сделал выбор - 04.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260504/stavka-869540007.html
Ставка замирает: Банк России сделал выбор
Ставка замирает: Банк России сделал выбор
Миленков: потенциал для снижения ставки в текущем году небольшой

Александр Миленков, доктор экономических наук, профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова
Профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В.Плеханова
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Нельзя однозначно утверждать, что недавнее снижение ключевой ставки — последнее в 2026 году. При этом важно смотреть не столько на величину снижения (с 15% до 14,5%), сколько на обновлённый среднесрочный прогноз. На мой взгляд, это и есть главная коммуникация регулятора для участников рынка.
📊 Прогноз ставки: жёстче, чем думали
ЦБ РФ повысил оценку средней ключевой ставки на 2026 год до 14,0–14,5% (в феврале было 13,5–14,5%). Оценка на 2027 год также повышена до 8–10% (было 8–9%). Соответственно, нас ждёт более длительный период жёстких условий, чем предполагалось ранее, а потенциал для снижения ставки в текущем году небольшой.
💰 Что это значит для граждан и бизнеса
Для граждан и бизнеса это означает сохранение дорогих денег. Резкого удешевления кредитов в ближайшее время не произойдёт.
Во-первых, эффект снижения ключевой ставки доходит до розничных ставок по кредитам с временным лагом. Во-вторых, макропруденциальные ограничения делают кредитование заёмщиков с высокой долговой нагрузкой невыгодным для банков, что напрямую сказывается на условиях — либо ставка выше, либо кредит недоступен.
Что касается вкладов, очевидно, пик доходности по ним пройден. Для консервативного инвестора сейчас оптимальное окно для фиксации высокой ставки на длинный срок.
🎯 Главный приоритет ЦБ — инфляция
На мой взгляд, тактика Банка России в 2026 году заключается не в балансировании между целями, а в жёсткой приоритизации: сдерживание инфляции остаётся безусловным приоритетом, даже если это требует сохранения жёстких денежно-кредитных условий и замедления экономического роста.
Регулятор будет корректировать отдельные параметры политики в зависимости от динамики ключевых индикаторов: устойчивого замедления базовой инфляции, снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также охлаждения рынка труда.
⚠️ Резких разворотов не ждите
Резкая смена тактики (например, переход к активному смягчению или, напротив, возврат к повышению ставки) маловероятна без кардинальных изменений внешних или внутренних условий — таких как резкий разгон бюджетных расходов или обвал курса рубля. Основной акцент остаётся на достижении цели по инфляции (4%), что и предопределяет осторожность регулятора в вопросах дальнейшего снижения ключевой ставки.
Автор: Александр Миленков, доктор экономических наук, профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова
 
