Мурманский "Арктиксервис" подал в суд на Arctic Seafood

2026-05-04T18:15+0300

МОСКВА, 4 мая – ПРАЙМ. Мурманское ЗАО "Арктиксервис" просит арбитражный суд Москвы взыскать почти 7 миллиардов рублей с американского дистрибьютора крабов Arctic Seafoods, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 27 апреля и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований на данный момент не уточняются. По данным "БИР-Аналитик", основным владельцем компании-истца является ООО "Северо-Западная рыбопромышленная компания – Мурманск" с долей 60%, гендиректор – Владимир Журавлев. Основной вид деятельности – "переработка и консервирование ракообразных и моллюсков". Ее выручка за 2025 год – почти 7,7 миллиарда рублей. Arctic Seafoods – крупный дистрибьютор баренцевских королевских крабов и снежных крабов опилио в США, сообщает сайт компании-ответчика.

