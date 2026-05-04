"Генезис" подаст заявление о банкротстве фабрики "Свобода"
2026-05-04T22:40+0300
МОСКВА, 4 мая – ПРАЙМ. Столичное АО "Генезис" намерено подать заявление о банкротстве старейшей московской косметической фабрики "Свобода" из-за долга свыше 125 миллионов рублей, говорится в материалах Федресурса, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Кредитор АО "Генезис" уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом должника – АО "Свобода", - говорится в сообщении кредитора. В нем уточняется, что долги возникли по двум договорам займа 2025 года. По одному из них основной долг – 100 миллионов рублей, по другому – 25 миллионов. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иски "Генезиса" к "Свободе", но решения в силу еще не вступили. Газета "Коммерсант" ранее написала, что рассмотрение дела о банкротстве "может начаться в рамках переговоров о продаже "Свободы", а компания "Генезис" связана с группой компаний "Черноголовка". В пресс-службе АО "Свобода" заявили РИА Новости, что фабрика работает в штатном режиме и увеличивает производство. "Мы уверенно и ответственно заявляем, что никаких переговоров о продаже АО "Свобода" структурам ГК "Черноголовка" не ведется. Никаких договоренностей о сделке нет", - заверили там. АО "Свобода" - крупный производитель косметической продукции и средств гигиены. Компания основана в 1843 году. В ее портфеле бренды зубной пасты "Фтородент" и "Пародонтол", средства по уходу за волосами "Экстел", краски для волос Gamma, крема "Балет" и прочее.
