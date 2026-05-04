Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России ожидают рост спроса на свинину - 04.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260504/svinina-869654749.html
В России ожидают рост спроса на свинину
В России ожидают рост спроса на свинину - 04.05.2026, ПРАЙМ
В России ожидают рост спроса на свинину
Спрос на свинину восстанавливается благодаря улучшению погодных условий, по итогам года спрос на эту продукцию в России может вырасти почти на 2%, считает... | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T12:00+0300
2026-05-04T12:00+0300
бизнес
россия
рф
филиппины
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/16/864821518_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f46b8e95834afa22f2c53855541535ec.jpg
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Спрос на свинину восстанавливается благодаря улучшению погодных условий, по итогам года спрос на эту продукцию в России может вырасти почти на 2%, считает генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. "Ранняя Пасха, снежный апрель сыграли существенную роль в отложенном повышении сезонного спроса на свинину. Сейчас восстановилась хорошая погода, и, безусловно, это будет способствовать росту спроса. В целом по году мы ожидаем прирост около 2%", - приводятся его слова в сообщении организации. Ковалев добавил, что сейчас на свиноводческих предприятиях усиливается работа по снижению себестоимости и увеличению конкурентоспособности. "Наиболее прогрессивные экономически стабильные компании начинают выигрывать и отвоевывать свою долю рынка", - отметил он. По его словам, за первые четыре месяца текущего года экспорт свинины из РФ увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и он продолжит расти. "В этом году открылись новые и очень перспективные для нас рынки сбыта, в том числе Филиппины. А экспорт свинины в Китай за первые четыре месяца 2026 года увеличился на 80%. Эти факторы безусловно будут способствовать развитию экспорта более высокими темпами", - подытожил Ковалев.
https://1prime.ru/20260426/shashlyki-869448874.html
рф
филиппины
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/16/864821518_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c2e6470a9815f9c54c53bf5301e034e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, филиппины, китай
Бизнес, РОССИЯ, РФ, ФИЛИППИНЫ, КИТАЙ
12:00 04.05.2026
 
В России ожидают рост спроса на свинину

Спрос на свинину в России восстанавливается благодаря погодным условиям

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМясной отдел супермаркета
Мясной отдел супермаркета - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2026
Мясной отдел супермаркета. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Спрос на свинину восстанавливается благодаря улучшению погодных условий, по итогам года спрос на эту продукцию в России может вырасти почти на 2%, считает генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.
"Ранняя Пасха, снежный апрель сыграли существенную роль в отложенном повышении сезонного спроса на свинину. Сейчас восстановилась хорошая погода, и, безусловно, это будет способствовать росту спроса. В целом по году мы ожидаем прирост около 2%", - приводятся его слова в сообщении организации.
Шашлык - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2026
В АКРА назвали самые доступные виды мяса для шашлыка
26 апреля, 08:55
Ковалев добавил, что сейчас на свиноводческих предприятиях усиливается работа по снижению себестоимости и увеличению конкурентоспособности. "Наиболее прогрессивные экономически стабильные компании начинают выигрывать и отвоевывать свою долю рынка", - отметил он.
По его словам, за первые четыре месяца текущего года экспорт свинины из РФ увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и он продолжит расти.
"В этом году открылись новые и очень перспективные для нас рынки сбыта, в том числе Филиппины. А экспорт свинины в Китай за первые четыре месяца 2026 года увеличился на 80%. Эти факторы безусловно будут способствовать развитию экспорта более высокими темпами", - подытожил Ковалев.
 
БизнесРОССИЯРФФИЛИППИНЫКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала