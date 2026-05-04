В России ожидают рост спроса на свинину

Спрос на свинину восстанавливается благодаря улучшению погодных условий, по итогам года спрос на эту продукцию в России может вырасти почти на 2%

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Спрос на свинину восстанавливается благодаря улучшению погодных условий, по итогам года спрос на эту продукцию в России может вырасти почти на 2%, считает генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. "Ранняя Пасха, снежный апрель сыграли существенную роль в отложенном повышении сезонного спроса на свинину. Сейчас восстановилась хорошая погода, и, безусловно, это будет способствовать росту спроса. В целом по году мы ожидаем прирост около 2%", - приводятся его слова в сообщении организации. Ковалев добавил, что сейчас на свиноводческих предприятиях усиливается работа по снижению себестоимости и увеличению конкурентоспособности. "Наиболее прогрессивные экономически стабильные компании начинают выигрывать и отвоевывать свою долю рынка", - отметил он. По его словам, за первые четыре месяца текущего года экспорт свинины из РФ увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и он продолжит расти. "В этом году открылись новые и очень перспективные для нас рынки сбыта, в том числе Филиппины. А экспорт свинины в Китай за первые четыре месяца 2026 года увеличился на 80%. Эти факторы безусловно будут способствовать развитию экспорта более высокими темпами", - подытожил Ковалев.

бизнес, россия, рф, филиппины, китай