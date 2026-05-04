https://1prime.ru/20260504/svinina-869654749.html
В России ожидают рост спроса на свинину
В России ожидают рост спроса на свинину - 04.05.2026, ПРАЙМ
В России ожидают рост спроса на свинину
Спрос на свинину восстанавливается благодаря улучшению погодных условий, по итогам года спрос на эту продукцию в России может вырасти почти на 2%, считает... | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T12:00+0300
2026-05-04T12:00+0300
2026-05-04T12:00+0300
бизнес
россия
рф
филиппины
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/16/864821518_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f46b8e95834afa22f2c53855541535ec.jpg
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Спрос на свинину восстанавливается благодаря улучшению погодных условий, по итогам года спрос на эту продукцию в России может вырасти почти на 2%, считает генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. "Ранняя Пасха, снежный апрель сыграли существенную роль в отложенном повышении сезонного спроса на свинину. Сейчас восстановилась хорошая погода, и, безусловно, это будет способствовать росту спроса. В целом по году мы ожидаем прирост около 2%", - приводятся его слова в сообщении организации. Ковалев добавил, что сейчас на свиноводческих предприятиях усиливается работа по снижению себестоимости и увеличению конкурентоспособности. "Наиболее прогрессивные экономически стабильные компании начинают выигрывать и отвоевывать свою долю рынка", - отметил он. По его словам, за первые четыре месяца текущего года экспорт свинины из РФ увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и он продолжит расти. "В этом году открылись новые и очень перспективные для нас рынки сбыта, в том числе Филиппины. А экспорт свинины в Китай за первые четыре месяца 2026 года увеличился на 80%. Эти факторы безусловно будут способствовать развитию экспорта более высокими темпами", - подытожил Ковалев.
https://1prime.ru/20260426/shashlyki-869448874.html
рф
филиппины
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/16/864821518_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c2e6470a9815f9c54c53bf5301e034e6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, филиппины, китай
Бизнес, РОССИЯ, РФ, ФИЛИППИНЫ, КИТАЙ
В России ожидают рост спроса на свинину
Спрос на свинину в России восстанавливается благодаря погодным условиям
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Спрос на свинину восстанавливается благодаря улучшению погодных условий, по итогам года спрос на эту продукцию в России может вырасти почти на 2%, считает генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.
"Ранняя Пасха, снежный апрель сыграли существенную роль в отложенном повышении сезонного спроса на свинину. Сейчас восстановилась хорошая погода, и, безусловно, это будет способствовать росту спроса. В целом по году мы ожидаем прирост около 2%", - приводятся его слова в сообщении организации.
В АКРА назвали самые доступные виды мяса для шашлыка
Ковалев добавил, что сейчас на свиноводческих предприятиях усиливается работа по снижению себестоимости и увеличению конкурентоспособности. "Наиболее прогрессивные экономически стабильные компании начинают выигрывать и отвоевывать свою долю рынка", - отметил он.
По его словам, за первые четыре месяца текущего года экспорт свинины из РФ
увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и он продолжит расти.
"В этом году открылись новые и очень перспективные для нас рынки сбыта, в том числе Филиппины
. А экспорт свинины в Китай
за первые четыре месяца 2026 года увеличился на 80%. Эти факторы безусловно будут способствовать развитию экспорта более высокими темпами", - подытожил Ковалев.