Турция в марте импортировала из России черных металлов на 64%

2026-05-04T04:17+0300

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Турция в марте текущего года импортировала из России черных металлов на 317,8 миллиона долларов - на 64% больше, чем годом ранее, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. При этом в месячном выражении стоимость импорта выросла на 22%. В результате объем поставок достиг максимума с ноября 2025 года. Больше всего в марте Турция купила российских полуфабрикатов из железа или нелегированной стали (116,8 миллиона долларов), передельного чугуна (77,2 миллиона) и плоского проката шириной от 600 миллиметров (37,5 миллиона). По итогам первого квартала текущего года закупки Турцией черных металлов в России достигли 860,8 миллиона долларов, увеличившись за год на 34%.

