Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турция в марте импортировала из России черных металлов на 64% - 04.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260504/turtsija-869647475.html
Турция в марте импортировала из России черных металлов на 64%
Турция в марте импортировала из России черных металлов на 64% - 04.05.2026, ПРАЙМ
Турция в марте импортировала из России черных металлов на 64%
Турция в марте текущего года импортировала из России черных металлов на 317,8 миллиона долларов - на 64% больше, чем годом ранее, подсчитало РИА Новости по... | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T04:17+0300
2026-05-04T04:17+0300
экономика
россия
мировая экономика
турция
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869647475.jpg?1777857470
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Турция в марте текущего года импортировала из России черных металлов на 317,8 миллиона долларов - на 64% больше, чем годом ранее, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. При этом в месячном выражении стоимость импорта выросла на 22%. В результате объем поставок достиг максимума с ноября 2025 года. Больше всего в марте Турция купила российских полуфабрикатов из железа или нелегированной стали (116,8 миллиона долларов), передельного чугуна (77,2 миллиона) и плоского проката шириной от 600 миллиметров (37,5 миллиона). По итогам первого квартала текущего года закупки Турцией черных металлов в России достигли 860,8 миллиона долларов, увеличившись за год на 34%.
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, турция
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ТУРЦИЯ
04:17 04.05.2026
 
Турция в марте импортировала из России черных металлов на 64%

Турция в марте импортировала из России черных металлов на 317,8 миллиона долларов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Турция в марте текущего года импортировала из России черных металлов на 317,8 миллиона долларов - на 64% больше, чем годом ранее, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
При этом в месячном выражении стоимость импорта выросла на 22%. В результате объем поставок достиг максимума с ноября 2025 года.
Больше всего в марте Турция купила российских полуфабрикатов из железа или нелегированной стали (116,8 миллиона долларов), передельного чугуна (77,2 миллиона) и плоского проката шириной от 600 миллиметров (37,5 миллиона).
По итогам первого квартала текущего года закупки Турцией черных металлов в России достигли 860,8 миллиона долларов, увеличившись за год на 34%.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаТУРЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала