https://1prime.ru/20260504/ukraina-869649165.html

"Совсем поехавший": в Киеве разозлись на улетевшего в Ереван Зеленского

"Совсем поехавший": в Киеве разозлись на улетевшего в Ереван Зеленского - 04.05.2026, ПРАЙМ

"Совсем поехавший": в Киеве разозлись на улетевшего в Ереван Зеленского

Экс-помощник Леонида Кучмы, Олег Соскин, поделился мнением в своем YouTube-канале, что угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии способны омрачить его... | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T06:41+0300

2026-05-04T06:41+0300

2026-05-04T06:42+0300

общество

мировая экономика

белоруссия

ереван

минск

владимир зеленский

олег соскин

николас мадуро

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Экс-помощник Леонида Кучмы, Олег Соскин, поделился мнением в своем YouTube-канале, что угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии способны омрачить его предстоящий визит в Ереван. "Зеленский, ты совсем поехавший? Зачем угрожать Минску то? Единственная подозрительная активность будет разве что на саммите в Ереване, где ты своими руками испортил переговорный фон. Теперь дипломатам придется думать над этой проблемой", — сказал он.Эксперт добавил, что, по его мнению, Зеленский снова продемонстрировал нежелание мирного разрешения конфликта, предпочитая его эскалацию. "В то время, как Россия готова к переговорам, Зеленский ищет врагов да ходит как попрошайка — то в Брюссель, то теперь в Ереван", — добавил Соскин.Накануне Зеленский прибыл в Армению для участия в открывающемся сегодня саммите Европейского политического сообщества. В тот же день он прокомментировал якобы "особенную" активность на границе между Белоруссией и Украиной, однако не уточнил, в чём она заключается. В апреле Зеленский уже поднимал вопрос о якобы увеличившейся военной активности у границы с Белоруссией, угрожая Минску, и вспоминая события в Венесуэле, где были захвачены президент Николас Мадуро и его супруга. В январе из Государственного пограничного комитета Белоруссии поступали сообщения о том, что в 2025 году со стороны Украины наблюдалось усиление работ по строительству инженерных заграждений на границе, включая сооружение укреплений и создание опорных пунктов, а также отмечались провокации.

https://1prime.ru/20260503/ukraina-869634526.html

https://1prime.ru/20260503/ssha-869635381.html

https://1prime.ru/20260502/ukraina-869620303.html

белоруссия

ереван

минск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, белоруссия, ереван, минск, владимир зеленский, олег соскин, николас мадуро