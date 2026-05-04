"Совсем поехавший": в Киеве разозлись на улетевшего в Ереван Зеленского - 04.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260504/ukraina-869649165.html
"Совсем поехавший": в Киеве разозлись на улетевшего в Ереван Зеленского
2026-05-04T06:41+0300
2026-05-04T06:42+0300
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Экс-помощник Леонида Кучмы, Олег Соскин, поделился мнением в своем YouTube-канале, что угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии способны омрачить его предстоящий визит в Ереван. "Зеленский, ты совсем поехавший? Зачем угрожать Минску то? Единственная подозрительная активность будет разве что на саммите в Ереване, где ты своими руками испортил переговорный фон. Теперь дипломатам придется думать над этой проблемой", — сказал он.Эксперт добавил, что, по его мнению, Зеленский снова продемонстрировал нежелание мирного разрешения конфликта, предпочитая его эскалацию. "В то время, как Россия готова к переговорам, Зеленский ищет врагов да ходит как попрошайка — то в Брюссель, то теперь в Ереван", — добавил Соскин.Накануне Зеленский прибыл в Армению для участия в открывающемся сегодня саммите Европейского политического сообщества. В тот же день он прокомментировал якобы "особенную" активность на границе между Белоруссией и Украиной, однако не уточнил, в чём она заключается. В апреле Зеленский уже поднимал вопрос о якобы увеличившейся военной активности у границы с Белоруссией, угрожая Минску, и вспоминая события в Венесуэле, где были захвачены президент Николас Мадуро и его супруга. В январе из Государственного пограничного комитета Белоруссии поступали сообщения о том, что в 2025 году со стороны Украины наблюдалось усиление работ по строительству инженерных заграждений на границе, включая сооружение укреплений и создание опорных пунктов, а также отмечались провокации.
06:41 04.05.2026 (обновлено: 06:42 04.05.2026)
 
Соскин: угрозы Зеленского в адрес Минска могут испортить его визит в Ереван

