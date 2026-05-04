"Просто мстит": в ЕС раскрыли, что ждет Зеленского после ударов БПЛА ВСУ
Христофору: Трамп не будет прощать Зеленскому удары украинских БПЛА по России
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Алекс Христофору, кипрский журналист, высказал мнение на своем YouTube-канале, заявив, что Дональд Трамп, президент США, не простит Владимиру Зеленскому за удары беспилотников по российской территории.
"Стало известно, что посланники Трампа не спешат в Киев. Причины в том, что они якобы не видят смысла в этом. Хотя, как мне кажется, Трамп просто мстит Зеленскому за удары БПЛА по России, что влияет на рост цен на нефть", — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что президент США вряд ли будет игнорировать действия Зеленского, и, следовательно, перспективы мирного разрешения конфликта остаются неопределёнными.
По данным Kyiv Independent от первого мая, американские переговорщики, отвечающие за урегулирование конфликта на Украине, отложили визит в Киев из-за отсутствия прогресса. Издание сообщает, что задержка визита вызывает недовольство в украинских кругах.
Ранее The New York Times сообщала, что Владимир Зеленский испытывает раздражение по отношению к США из-за поддержки Трампом российской позиции в урегулировании конфликта на Украине. Издание также указывает, что в последнее время глава Украины часто критикует Вашингтон, выражая недовольство по поводу недостаточного уважения к Украине и решений касательно энергетических санкций.
Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал своё недовольство тем, что Владимир Зеленский не проявляет желания заключить мирное соглашение. В свою очередь, Россия выражала готовность к мирному урегулированию, подчеркивая, что киевскому правительству пора инициировать переговоры, так как российские военные действия служат принуждению к мирному решению.