Экс-премьер Украины назвал основное условие проведения выборов в стране
2026-05-04T16:12+0300
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Выборы на Украине возможны только после ликвидации режима Владимира Зеленского, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров."Выборы на Украине пройдут в этом году только при одном условии: если режима Зеленского не будет", — написал он в Telegram-канале.По словам украинского политика, режим Зеленского заменить можно будет так, как это делали США в других странах."Когда Зеленский станет не нужен его нынешним покровителям, американцам и, может быть, британцам в какой-то степени, ему выдвинут обвинения и посадят в тюрьму по аналогии с Мадуро", — подчеркнул Азаров.Владимир Путин 28 апреля заявил, Украина сама не проводит выборы под предлогом военного положения и мешает проводить выборы России.Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял о несвоевременности проведения голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Азаров: для организации выборов на Украине нужно избавиться от Зеленского