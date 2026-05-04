Словакия отказалась восстанавливать поставки электроэнергии на Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не видит причин для восстановления аварийных поставок электроэнергии на Украину. | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T16:21+0300
БРАТИСЛАВА, 4 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не видит причин для восстановления аварийных поставок электроэнергии на Украину. Словакия в феврале прекратила помощь Украине в виде аварийных поставок электроэнергии, поскольку Киев на тот период не восстановил прерванную в конце января подачу российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в республику. "В данный момент я не вижу никаких причин для возобновления поставок такого вида электроэнергии", - сказал Фицо журналистам на полях встречи Европейского политического сообщества, его заявление транслировалось на YouTube-канале словацкого правительства в понедельник. Словацкий премьер напомнил, что Братислава лишилась заработка на переправке газа дальше на запад после того, как Киев остановил транзит российского газа через украинскую территорию. По данным Фицо, Словакия раньше зарабатывала на этом по 500 миллионов евро в год. Словакия ранее получала российский газ транзитом через Украину. Однако с 1 января 2025 года украинские власти остановили этот транзит. С 1 февраля 2025 года республика частично восстановила поставки российского газа по "Турецкому потоку".
Фицо не видит причин для восстановления поставок электроэнергии на Украину