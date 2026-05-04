Медведев прокомментировал встречу Пашиняна и Зеленского в Ереване - 04.05.2026, ПРАЙМ
Медведев прокомментировал встречу Пашиняна и Зеленского в Ереване
Медведев допустил, что Пашинян и Зеленский могли вести переговоры на русском

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев прокомментировал выбор премьером Армении Николом Пашиняном и Владимиром Зеленским для переговоров английского языка, отметив, что они оба прекрасно знают русский язык, на котором уже не под камерами могли "чесать языками".
Встреча Европейского политического сообщества (ЕПС) стартовала в понедельник в Ереване, параллельно в армянской столице проходит первый саммит Армения - ЕС.
"Сегодня в Ереване два безмозглых русофоба, которые отлично говорят на русском, беседовали на плохом английском из-за своей ущербности. Хотя, вполне вероятно, это было под камеру, а потом они чесали языками на привычном им великом и могучем. Не хватает только (президента США Дональда - ред.) Трампа с (вице-президентом США Джей Ди - ред.) Вэнсом, чтобы принять у неучей зачет по английскому", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
РОССИЯЕреванАРМЕНИЯСШАДмитрий МедведевНикол ПашинянВладимир ЗеленскийЕдиная РоссияЕСполитика
 
 
