Медведев прокомментировал встречу Пашиняна и Зеленского в Ереване

2026-05-04T22:12+0300

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев прокомментировал выбор премьером Армении Николом Пашиняном и Владимиром Зеленским для переговоров английского языка, отметив, что они оба прекрасно знают русский язык, на котором уже не под камерами могли "чесать языками".Встреча Европейского политического сообщества (ЕПС) стартовала в понедельник в Ереване, параллельно в армянской столице проходит первый саммит Армения - ЕС."Сегодня в Ереване два безмозглых русофоба, которые отлично говорят на русском, беседовали на плохом английском из-за своей ущербности. Хотя, вполне вероятно, это было под камеру, а потом они чесали языками на привычном им великом и могучем. Не хватает только (президента США Дональда - ред.) Трампа с (вице-президентом США Джей Ди - ред.) Вэнсом, чтобы принять у неучей зачет по английскому", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

