https://1prime.ru/20260504/ukraina-869666707.html
Медведев прокомментировал встречу Пашиняна и Зеленского в Ереване
Медведев прокомментировал встречу Пашиняна и Зеленского в Ереване - 04.05.2026, ПРАЙМ
Медведев прокомментировал встречу Пашиняна и Зеленского в Ереване
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев прокомментировал выбор премьером Армении Николом Пашиняном | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T22:12+0300
2026-05-04T22:12+0300
2026-05-04T22:59+0300
россия
ереван
армения
сша
дмитрий медведев
никол пашинян
владимир зеленский
единая россия
ес
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/20/840442004_0:235:2805:1813_1920x0_80_0_0_964cea1dffa1b59c18916bceb0527d4c.jpg
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев прокомментировал выбор премьером Армении Николом Пашиняном и Владимиром Зеленским для переговоров английского языка, отметив, что они оба прекрасно знают русский язык, на котором уже не под камерами могли "чесать языками".Встреча Европейского политического сообщества (ЕПС) стартовала в понедельник в Ереване, параллельно в армянской столице проходит первый саммит Армения - ЕС."Сегодня в Ереване два безмозглых русофоба, которые отлично говорят на русском, беседовали на плохом английском из-за своей ущербности. Хотя, вполне вероятно, это было под камеру, а потом они чесали языками на привычном им великом и могучем. Не хватает только (президента США Дональда - ред.) Трампа с (вице-президентом США Джей Ди - ред.) Вэнсом, чтобы принять у неучей зачет по английскому", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/20260504/zelenskiy-869665114.html
ереван
армения
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/20/840442004_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_e07e156433447b0a801cba5230ba4e96.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ереван, армения, сша, дмитрий медведев, никол пашинян, владимир зеленский, единая россия, ес, политика
РОССИЯ, Ереван, АРМЕНИЯ, США, Дмитрий Медведев, Никол Пашинян, Владимир Зеленский, Единая Россия, ЕС, политика
Медведев прокомментировал встречу Пашиняна и Зеленского в Ереване
Медведев допустил, что Пашинян и Зеленский могли вести переговоры на русском