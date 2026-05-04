"Ведьма!" Новое заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало ярость на Западе

2026-05-04T15:18+0300

МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X бурно отреагировали на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что кредит в 90 миллиардов евро будет способствовать, в частности, производству дронов в Киеве. "Украина не является членом ЕС. Интересно, что ты делаешь для граждан европейских граждан, помимо того, что тратишь их деньги, вводишь общеевропейскую цензуру и пытаешься централизовать всю политическую власть. К черту тебя и твою войну, коррумпированная ведьма!" — пишет @SME_kvici_ASNB. "Граждане Европы хотят отправить тебя на Украину без обратного билета", — отметил @RickOllinen."Чушь собачья: ты используешь Украину, чтобы отмывать деньги и атаковать Россию. Убирайся к черту", — призвал @Salutarix."Эти 90 миллиардов было бы гораздо лучше потратить на поддержку молодых европейских семей и немного улучшить решение самой большой проблемы, с которой мы сталкиваемся, в области рождаемости, не так ли, Урсула?" — недоумевает @Kaloyan10062400."Ты преступница, лгунья и разжигатель войны. Ты втягиваешь Европу в войну и платишь Украине за то, чтобы она позволила тебе это сделать", — резюмировал @Wildingarden.Председатель Евросовета Антониу Кошта 23 апреля сообщил, что страны ЕС окончательно одобрили предоставление Украине кредита на сумму 90 миллиардов евро. Киев должен будет вернуть этот заем только при условии выплаты Россией "репараций", хотя российский МИД неоднократно отмечал, что подобные планы ЕС далеки от реальности. По мнению Москвы, поставки вооружения Украине осложняют урегулирование конфликта, напрямую втягивают страны НАТО в происходящее и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что любые грузы с военной техникой для Украины станут законной целью для России. Кремль подчеркнул, что военная помощь Украине со стороны западных стран не способствует ведению переговоров и несет негативные последствия.

