"Честный знак" заблокировал продажу воды "Baikal pearl"

2026-05-04T10:22+0300

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Государственная система маркировки "Честный знак" приостановила продажу 112 тысяч бутылок питьевой воды под маркой "Baikal pearl" по поручению Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператора системы). "По поручению Роспотребнадзора государственная система маркировки "Честный знак" приостановила реализацию 112 тысяч бутылок природной питьевой воды "Baikal pearl" (производитель АО "Байкалси Кампани", группа компаний "Море Байкал") в рознице и в онлайн-каналах", - говорится в сообщении. Блокировка затронула партию в стеклянной таре объёмом 0,53 литра с датой розлива 22 августа 2025 года и сроком годности до 28 августа 2027 года. "В связи с необходимостью принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан Российской Федерации, Роспотребнадзор просит… приостановить возможность реализации вышеуказанной минеральной воды", — говорится в письме ведомства. До получения официального разрешения Роспотребнадзора отгрузка и продажа этой продукции полностью исключены, подчёркивает ЦРПТ. В конце апреля система маркировки также заблокировала порядка 1,4 миллиона бутылок минеральной воды "Джермук". Роспотребнадзор объяснил это выявлением превышения содержания гидрокарбоната–иона, хлоридов и сульфатов.

