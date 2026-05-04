В вузах увеличат количество мест по биоэкономическим специальностям - 04.05.2026, ПРАЙМ

Президент России Владимир Путин поручил увеличить число бюджетных мест в колледжах и вузах по специальностям, связанным с биоэкономикой. | 04.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил увеличить число бюджетных мест в колледжах и вузах по специальностям, связанным с биоэкономикой. Перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учёными 25 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... провести оценку эффективности кадрового обеспечения проектов в области биоэкономики и при необходимости принять решения об увеличении контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, научным специальностям, связанным с биоэкономикой, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов", - говорится в документе. Доклад о выполнении поручений необходимо предоставить до 1 июля 2026 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

