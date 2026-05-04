Курс юаня на Мосбирже продолжает расти
Курс китайской валюты повышается в понедельник, закрепляясь выше 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
2026-05-04T13:55+0300
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты повышается в понедельник, закрепляясь выше 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.45 мск повышался на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,04 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,97-11,07 рубля. Рынок ждет объявления Минфином РФ объемов покупки валюты в мае, считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "Первая реакция может быть сильной, но пока мы считаем, что возвращение финансового ведомства к бюджетному правилу лишь остановит или притормозит укрепление рубля, но вряд ли приведет к началу девальвации", - добавляет он. Основным фактором для динамики рубля станет объявление параметров операций с валютой в рамках бюджетного правила, которые станут известны в среду, 6 мая, считает Богдан Зварич из ПСБ. "По нашим оценкам, они составят примерно 10-12% от биржевых оборотов, что заметно усилит спрос на валюту в мае и сможет нивелировать навес предложения на валютном рынке, формируемый увеличением поступлений валютной выручки на фоне взлета цен на нефть. При этом на неделе юань продолжит движение в диапазоне 10,8-11,3 рубля, с попытками закрепления в верхней половине данного коридора ближе к ее окончанию", - добавляет он.
