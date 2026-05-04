Аналитик рассказала, почему объем торгов юанем на Мосбирже вырастет в мае
2026-05-04T15:49+0300
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Ожидания роста среднедневного объема торгов юанем на Мосбирже в мае на 5% к апрелю обусловлены запланированным возобновлением с 8 мая регулярных операций Минфина РФ на рынке в рамках бюджетного правила, заявила РИА Новости аналитик по долговому рынку компании "Эйлер" Александра Никифорова. В апреле среднедневной оборот торгов китайской валютой на Мосбирже составил 11,43 миллиарда юаней, упав на 7,8% в помесячном исчислении (12,4 миллиарда в марте), оценила аналитик. По оценкам Никифоровой, в апреле доля операций ЦБ в обороте CNYRUB_TOM (с расчетами завтра) составила 3,6% против 4,9% в марте и более чем в два раза меньше, чем годом ранее (9,2% в апреле прошлого года). Продление Минфином паузы в регулярных операциях в рамках бюджетного правила фактически сократило в апреле предложение на продажу со стороны ЦБ, что стало фактором снижения среднедневного оборота в паре юань-рубль, поясняет Никифорова. "Мы ожидаем рост среднедневного оборота в паре юань-рубль в мае до 12 миллиардов юаней (+5% месяц к месяцу) в связи с возобновлением регулярных операций Минфина, объем которых будет объявлен в эту среду (6 мая)", - сказала аналитик. "Поскольку интервенции ЦБ нечувствительны к курсу, а их доля в обороте CNYRUB_TOM к концу прошлого года закрепилась около 10%, возвращение регулятора на рынок способно оказать заметное влияние на торговую активность", - добавил она. Разворот в курсовой динамике (юань пойдет в рост) начнется с момента фактического выхода министерства финансов на валютный рынок 8 мая, резюмирует Никифорова.
Аналитик: объем торгов юанем на Мосбирже вырастет в мае из-за возвращения Минфина
