Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань на Мосбирже повышается к рублю - 04.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260504/yuan-869661850.html
Юань на Мосбирже повышается к рублю
Юань на Мосбирже повышается к рублю - 04.05.2026, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже повышается к рублю
Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник повышается, удерживаясь преимущественно выше ключевой отметки 11 рублей, следует из данных... | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T16:23+0300
2026-05-04T16:23+0300
рынок
торги
россия
сша
минфин
ук альфа-капитал
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623673_0:192:2960:1857_1920x0_80_0_0_5e01fb25a16ac2e7579ecb658b81246d.jpg
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник повышается, удерживаясь преимущественно выше ключевой отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.15 мск повышался на 4 копейки (+0,3%), до 11,01 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,97-11,08 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 75,45 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 75,20 рубля. Рубль под легким давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в первый день майских торгов продолжил повышаться, удерживаясь выше психологической отметки 11 рублей. "Российский рубль проявляет склонность к ослаблению, несмотря на повышение нефтяных цен. Некоторое давление на рубль могут оказывать ожидания предстоящего возобновления операций Минфина на валютном рынке в рамках бюджетного правила, которые почти наверняка будут покупками", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.16 мск росла на 1,8%, до 110,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 98,3 пункта. Прогнозы Пока курс может продолжить двигаться вблизи 10,90-11,10 рубля за юань, но в пятницу на фоне начала покупок рубль рискует заметно ослабиться, хотя, скорее всего, временно, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Наиболее вероятный сценарий на рабочую неделю 4–8 мая — доллар - в диапазоне 74,5–77 рублей с тяготением к верхней границе, полагает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Снизу курс удерживает остаточный юаневый профицит, сверху давит нарастающая уверенность рынка в майских покупках валюты Минфином. Ормузский фактор работает в обе стороны одновременно: начало вывода судов — первый шаг к деэскалации, что через снижение геополитической премии в нефти уменьшит апрельскую сверхвыручку в будущих циклах. Эскалация в свою очередь — удерживает Brent выше 100 долларов и увеличивает объём майских покупок Минфина. Пара остаётся в режиме управляемого ослабления, но "апрельский доллар" по 74–75 рублей превращается в историю, теперь он будет дороже", - говорит эксперт.
https://1prime.ru/20260504/yuan-869660450.html
https://1prime.ru/20260504/neft-869658387.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623673_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_5c2c4757674a3297668cc8e220c7d96d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, россия, сша, минфин, ук альфа-капитал
Рынок, Торги, РОССИЯ, США, Минфин, УК Альфа-Капитал
16:23 04.05.2026
 
Юань на Мосбирже повышается к рублю

Курс юаня на Мосбирже в первый день майских торгов поднялся выше 11 рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкБанкноты китайских юаней
Банкноты китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2026
Банкноты китайских юаней. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник повышается, удерживаясь преимущественно выше ключевой отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.15 мск повышался на 4 копейки (+0,3%), до 11,01 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,97-11,08 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 75,45 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 75,20 рубля.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2026
Аналитик рассказала, почему объем торгов юанем на Мосбирже вырастет в мае
15:49

Рубль под легким давлением

Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в первый день майских торгов продолжил повышаться, удерживаясь выше психологической отметки 11 рублей.
"Российский рубль проявляет склонность к ослаблению, несмотря на повышение нефтяных цен. Некоторое давление на рубль могут оказывать ожидания предстоящего возобновления операций Минфина на валютном рынке в рамках бюджетного правила, которые почти наверняка будут покупками", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.16 мск росла на 1,8%, до 110,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 98,3 пункта.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2026
Нефть дорожает более чем на три процента на новостях из Ирана
13:56

Прогнозы

Пока курс может продолжить двигаться вблизи 10,90-11,10 рубля за юань, но в пятницу на фоне начала покупок рубль рискует заметно ослабиться, хотя, скорее всего, временно, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Наиболее вероятный сценарий на рабочую неделю 4–8 мая — доллар - в диапазоне 74,5–77 рублей с тяготением к верхней границе, полагает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"Снизу курс удерживает остаточный юаневый профицит, сверху давит нарастающая уверенность рынка в майских покупках валюты Минфином. Ормузский фактор работает в обе стороны одновременно: начало вывода судов — первый шаг к деэскалации, что через снижение геополитической премии в нефти уменьшит апрельскую сверхвыручку в будущих циклах. Эскалация в свою очередь — удерживает Brent выше 100 долларов и увеличивает объём майских покупок Минфина. Пара остаётся в режиме управляемого ослабления, но "апрельский доллар" по 74–75 рублей превращается в историю, теперь он будет дороже", - говорит эксперт.
 
РынокТоргиРОССИЯСШАМинфинУК Альфа-Капитал
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала