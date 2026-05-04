Юань на Мосбирже повышается к рублю

2026-05-04T16:23+0300

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник повышается, удерживаясь преимущественно выше ключевой отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.15 мск повышался на 4 копейки (+0,3%), до 11,01 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,97-11,08 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 75,45 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 75,20 рубля. Рубль под легким давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в первый день майских торгов продолжил повышаться, удерживаясь выше психологической отметки 11 рублей. "Российский рубль проявляет склонность к ослаблению, несмотря на повышение нефтяных цен. Некоторое давление на рубль могут оказывать ожидания предстоящего возобновления операций Минфина на валютном рынке в рамках бюджетного правила, которые почти наверняка будут покупками", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.16 мск росла на 1,8%, до 110,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 98,3 пункта. Прогнозы Пока курс может продолжить двигаться вблизи 10,90-11,10 рубля за юань, но в пятницу на фоне начала покупок рубль рискует заметно ослабиться, хотя, скорее всего, временно, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Наиболее вероятный сценарий на рабочую неделю 4–8 мая — доллар - в диапазоне 74,5–77 рублей с тяготением к верхней границе, полагает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Снизу курс удерживает остаточный юаневый профицит, сверху давит нарастающая уверенность рынка в майских покупках валюты Минфином. Ормузский фактор работает в обе стороны одновременно: начало вывода судов — первый шаг к деэскалации, что через снижение геополитической премии в нефти уменьшит апрельскую сверхвыручку в будущих циклах. Эскалация в свою очередь — удерживает Brent выше 100 долларов и увеличивает объём майских покупок Минфина. Пара остаётся в режиме управляемого ослабления, но "апрельский доллар" по 74–75 рублей превращается в историю, теперь он будет дороже", - говорит эксперт.

