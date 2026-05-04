https://1prime.ru/20260504/yuan-869664354.html
Официальный курс юаня на вторник составил 11,03 рубля
Официальный курс юаня на вторник составил 11,03 рубля - 04.05.2026, ПРАЙМ
Официальный курс юаня на вторник составил 11,03 рубля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 7,5 копейки, до 11,0343 рубля, доллара - на 63,74 копейки, до 75,4388 рубля, евро -... | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T17:56+0300
2026-05-04T17:56+0300
2026-05-04T17:56+0300
рынок
рф
сша
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624480_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c71d1c7bddefcd96db4df36b2aa66a97.jpg
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 7,5 копейки, до 11,0343 рубля, доллара - на 63,74 копейки, до 75,4388 рубля, евро - снизился на 37,78 копеек, до 88,2651 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20260504/neft-869662108.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624480_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_049338562c858566b7d973d9beb400e6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, рф, сша, банк россия
Рынок, РФ, США, банк Россия
Официальный курс юаня на вторник составил 11,03 рубля
Официальный курс юаня на вторник составил 11,03 рубля, доллара — до 75,43 рубля
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 7,5 копейки, до 11,0343 рубля, доллара - на 63,74 копейки, до 75,4388 рубля, евро - снизился на 37,78 копеек, до 88,2651 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США
на Мосбиржу ЦБ РФ
с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.
США в апреле рекордно нарастили экспорт нефти
С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.