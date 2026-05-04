Средняя зарплата в феврале превысила 100 тысяч рублей в 14 регионах

Средняя зарплата в феврале превысила 100 тысяч рублей уже в 14 российских регионах, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.

2026-05-04T00:58+0300

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Средняя зарплата в феврале превысила 100 тысяч рублей уже в 14 российских регионах, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. Самые высокие трудовые доходы были на Чукотке - 208,5 тысячи рублей. Более 150 тысяч рублей зарабатывали жители Москвы (198,4 тысячи рублей), Магаданской области (179,8 тысячи), Ямало-Ненецкого автономного округа (176,8 тысячи). Зарплаты свыше 125 тысяч рублей еще были в Санкт-Петербурге, Якутии, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае, Мурманской и Сахалинской областях. Выше 100 тысяч рублей получали работающие в Московской области, Красноярском и Хабаровском краях. Сильнее всего зарплаты в феврале увеличились в Хабаровском крае - на 23% в годовом выражении, до 109 тысяч рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В среднем по стране в феврале она была 103,9 тысячи рублей, что на 15% больше прошлогоднего уровня.

