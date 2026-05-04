Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средняя зарплата в феврале превысила 100 тысяч рублей в 14 регионах - 04.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260504/zarplata-869646085.html
Средняя зарплата в феврале превысила 100 тысяч рублей в 14 регионах
Средняя зарплата в феврале превысила 100 тысяч рублей в 14 регионах - 04.05.2026, ПРАЙМ
Средняя зарплата в феврале превысила 100 тысяч рублей в 14 регионах
Средняя зарплата в феврале превысила 100 тысяч рублей уже в 14 российских регионах, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T00:58+0300
2026-05-04T00:58+0300
экономика
общество
россия
хабаровский край
чукотка
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869646085.jpg?1777845537
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Средняя зарплата в феврале превысила 100 тысяч рублей уже в 14 российских регионах, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. Самые высокие трудовые доходы были на Чукотке - 208,5 тысячи рублей. Более 150 тысяч рублей зарабатывали жители Москвы (198,4 тысячи рублей), Магаданской области (179,8 тысячи), Ямало-Ненецкого автономного округа (176,8 тысячи). Зарплаты свыше 125 тысяч рублей еще были в Санкт-Петербурге, Якутии, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае, Мурманской и Сахалинской областях. Выше 100 тысяч рублей получали работающие в Московской области, Красноярском и Хабаровском краях. Сильнее всего зарплаты в феврале увеличились в Хабаровском крае - на 23% в годовом выражении, до 109 тысяч рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В среднем по стране в феврале она была 103,9 тысячи рублей, что на 15% больше прошлогоднего уровня.
хабаровский край
чукотка
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, хабаровский край, чукотка, москва
Экономика, Общество , РОССИЯ, Хабаровский край, Чукотка, МОСКВА
00:58 04.05.2026
 
Средняя зарплата в феврале превысила 100 тысяч рублей в 14 регионах

Средняя зарплата в феврале превысила 100 тысяч рублей в 14 регионах России

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Средняя зарплата в феврале превысила 100 тысяч рублей уже в 14 российских регионах, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Самые высокие трудовые доходы были на Чукотке - 208,5 тысячи рублей.
Более 150 тысяч рублей зарабатывали жители Москвы (198,4 тысячи рублей), Магаданской области (179,8 тысячи), Ямало-Ненецкого автономного округа (176,8 тысячи).
Зарплаты свыше 125 тысяч рублей еще были в Санкт-Петербурге, Якутии, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае, Мурманской и Сахалинской областях. Выше 100 тысяч рублей получали работающие в Московской области, Красноярском и Хабаровском краях.
Сильнее всего зарплаты в феврале увеличились в Хабаровском крае - на 23% в годовом выражении, до 109 тысяч рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В среднем по стране в феврале она была 103,9 тысячи рублей, что на 15% больше прошлогоднего уровня.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯХабаровский крайЧукоткаМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала