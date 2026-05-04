Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фицо отказался делать "дешевые жесты" после переговоров с Зеленским - 04.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260504/zelenskiy-869665407.html
Фицо отказался делать "дешевые жесты" после переговоров с Зеленским
Фицо отказался делать "дешевые жесты" после переговоров с Зеленским - 04.05.2026, ПРАЙМ
Фицо отказался делать "дешевые жесты" после переговоров с Зеленским
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после переговоров с Владимиром Зеленским в Ереване усомнился в необходимости ехать в Киев, его слова передает издание... | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T20:46+0300
2026-05-04T20:46+0300
киев
словакия
роберт фицо
владимир зеленский
ереван
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/08/854084328_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_0ad116b7f4fa868bc2fac31affb62b46.jpg
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после переговоров с Владимиром Зеленским в Ереване усомнился в необходимости ехать в Киев, его слова передает издание Dennik N."Мне показалось, что президент Зеленский достаточно гибок. Поэтому мы постараемся организовать встречу в Братиславе. У меня нет причин делать дешевые жесты", — сказал он.Словацкий премьер 2 мая сообщил, что в телефонном разговоре договорился с главой киевского режима нанести взаимные визиты в столицы обеих стран.В офисе Зеленского 27 февраля сообщили, что он в телефонном разговоре пригласил Фицо на Украину для обсуждения имеющихся вопросов. Словацкий премьер тогда приглашение не принял, а в апреле вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар сообщил РИА Новости, что существует риск покушения на Фицо в случае его поездки в Киев.Киев с момента вступления в свои должности не посещали ни словацкий премьер, ни президент республики Петер Пеллегрини.
https://1prime.ru/20260501/rossiya-869615731.html
https://1prime.ru/20260502/fitso-869630572.html
киев
словакия
ереван
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/08/854084328_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_2f0b0b48c17782217f95a7a3a0828056.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киев, словакия, роберт фицо, владимир зеленский, ереван
Киев, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Ереван
20:46 04.05.2026
 
Фицо отказался делать "дешевые жесты" после переговоров с Зеленским

Фицо усомнился в необходимости ехать в Киев ради встречи с Зеленским

© POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после переговоров с Владимиром Зеленским в Ереване усомнился в необходимости ехать в Киев, его слова передает издание Dennik N.
"Мне показалось, что президент Зеленский достаточно гибок. Поэтому мы постараемся организовать встречу в Братиславе. У меня нет причин делать дешевые жесты", — сказал он.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
"Исключить на месяц". Заявление Каллас о России поразило журналиста
1 мая, 22:38
Словацкий премьер 2 мая сообщил, что в телефонном разговоре договорился с главой киевского режима нанести взаимные визиты в столицы обеих стран.
В офисе Зеленского 27 февраля сообщили, что он в телефонном разговоре пригласил Фицо на Украину для обсуждения имеющихся вопросов. Словацкий премьер тогда приглашение не принял, а в апреле вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар сообщил РИА Новости, что существует риск покушения на Фицо в случае его поездки в Киев.
Киев с момента вступления в свои должности не посещали ни словацкий премьер, ни президент республики Петер Пеллегрини.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2026
Фицо неожиданно высказался о Зеленском после телефонного разговора
2 мая, 19:16
 
КиевСЛОВАКИЯРоберт ФицоВладимир ЗеленскийЕреван
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала