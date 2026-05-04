Фицо отказался делать "дешевые жесты" после переговоров с Зеленским
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после переговоров с Владимиром Зеленским в Ереване усомнился в необходимости ехать в Киев, его слова передает издание... | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T20:46+0300
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после переговоров с Владимиром Зеленским в Ереване усомнился в необходимости ехать в Киев, его слова передает издание Dennik N."Мне показалось, что президент Зеленский достаточно гибок. Поэтому мы постараемся организовать встречу в Братиславе. У меня нет причин делать дешевые жесты", — сказал он.Словацкий премьер 2 мая сообщил, что в телефонном разговоре договорился с главой киевского режима нанести взаимные визиты в столицы обеих стран.В офисе Зеленского 27 февраля сообщили, что он в телефонном разговоре пригласил Фицо на Украину для обсуждения имеющихся вопросов. Словацкий премьер тогда приглашение не принял, а в апреле вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар сообщил РИА Новости, что существует риск покушения на Фицо в случае его поездки в Киев.Киев с момента вступления в свои должности не посещали ни словацкий премьер, ни президент республики Петер Пеллегрини.
