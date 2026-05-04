Жительницы Туапсе рассказали о заботливом отношении в ПВР

2026-05-04T03:11+0300

ТУАПСЕ (Краснодарский край), 4 мая - ПРАЙМ. Жительницы Туапсе рассказали РИА Новости о заботливом и внимательном отношении в пункте временного размещения, куда их эвакуировали после пожара на нефтеперерабатывающем заводе. Одну из жительниц города Елену Мерзлову вместе с ее мамой и собакой эвакуировали на автобусе в школу, где был организован пункт временного размещения. Туда также приезжал врач, который оказывал помощь при необходимости. "Маме на низком (матрасе - ред.) спать нельзя, она просто физически не может… (Сотрудники - ред.) сняли замеры и в течение часа привезли матрас и постелили его. Моя мама теперь уже может с удобствами спать. Нас не бросили", - поделилась Елена. По ее словам, каждый день приходили сотрудники организаций, в том числе прокуратуры, и руководство города, они интересовались у жителей, хорошо ли их кормят и удовлетворены ли они условиями в ПВР. "Выражаю огромную благодарность межрайонной прокуратуре, прокурор приходил и спрашивал, чего не хватает. Вода и еда у нас есть, мы в тепле, спасибо всем", - сказала еще одна эвакуированная жительница - Ирина Дараселия. Оперативный штаб Краснодарского края во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, в результате произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет, людей из домов рядом с НПЗ эвакуировали. В четверг пожар потушили.

общество , краснодарский край, нпз