Пулково предупредил о возможных корректировках расписания рейсов в Москву

В петербургском аэропорту "Пулково" в ближайшие часы возможны корректировки расписания рейсов в Москву, сообщил аэропорт. | 05.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-05T13:45+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - ПРАЙМ. В петербургском аэропорту "Пулково" в ближайшие часы возможны корректировки расписания рейсов в Москву, сообщил аэропорт. "В ближайшие часы возможны корректировки расписания рейсов в Москву. В воздушном пространстве столицы вводились временные ограничения для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении Telegram-канала авиагавани. Пассажирам рекомендуют следить за информацией на онлайн-табло аэропорта и за объявлениями в терминале.

