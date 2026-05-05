Нижегородский аэропорт принял 11 рейсов, направлявшихся в Москву - 05.05.2026, ПРАЙМ
Нижегородский аэропорт принял 11 рейсов, направлявшихся в Москву
Аэропорт Нижнего Новгорода принял 11 рейсов, направлявшихся в Москву и изменивших маршрут из-за введенных временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах, сообщила пресс-служба воздушной гавани. | 05.05.2026, ПРАЙМ
19:56 05.05.2026
 
Нижегородский аэропорт принял 11 рейсов, направлявшихся в Москву

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - ПРАЙМ. Аэропорт Нижнего Новгорода принял 11 рейсов, направлявшихся в Москву и изменивших маршрут из-за введенных временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
"В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Москве, аэропорт "Чкалов" в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла принимает рейсы, направлявшиеся в столицу. На текущий момент принято 11 рейсов", - сообщает пресс-служба воздушной гавани на платформе "Макс".
Отмечается, что по решению экипажей пассажиры ожидают на бортах или в терминале, с ними работают представители авиакомпаний, выдаются еда и напитки.
"Все службы аэропорта Чкалов работают в усиленном режиме. В аэропорту имеются питьевые фонтанчики, а в случае необходимости будут установлены дополнительные кулеры с питьевой водой и мягкий инвентарь - пуфы, матрасы", - говорится в сообщении.
