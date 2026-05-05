https://1prime.ru/20260505/aeroport-869692100.html
Нижегородский аэропорт принял 11 рейсов, направлявшихся в Москву
Нижегородский аэропорт принял 11 рейсов, направлявшихся в Москву - 05.05.2026, ПРАЙМ
Нижегородский аэропорт принял 11 рейсов, направлявшихся в Москву
Аэропорт Нижнего Новгорода принял 11 рейсов, направлявшихся в Москву и изменивших маршрут из-за введенных временных ограничений на прием и выпуск воздушных... | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T19:56+0300
2026-05-05T19:56+0300
2026-05-05T19:56+0300
бизнес
нижний новгород
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/71/840397127_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_6c9e6f207586398671c4d5effd499fce.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - ПРАЙМ. Аэропорт Нижнего Новгорода принял 11 рейсов, направлявшихся в Москву и изменивших маршрут из-за введенных временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах, сообщила пресс-служба воздушной гавани. "В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Москве, аэропорт "Чкалов" в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла принимает рейсы, направлявшиеся в столицу. На текущий момент принято 11 рейсов", - сообщает пресс-служба воздушной гавани на платформе "Макс". Отмечается, что по решению экипажей пассажиры ожидают на бортах или в терминале, с ними работают представители авиакомпаний, выдаются еда и напитки. "Все службы аэропорта Чкалов работают в усиленном режиме. В аэропорту имеются питьевые фонтанчики, а в случае необходимости будут установлены дополнительные кулеры с питьевой водой и мягкий инвентарь - пуфы, матрасы", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260505/sochi-869691956.html
нижний новгород
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/71/840397127_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_6f9b187b6603ba7fa0b7ef61ae90760c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, нижний новгород, москва
Бизнес, НИЖНИЙ НОВГОРОД, МОСКВА
Нижегородский аэропорт принял 11 рейсов, направлявшихся в Москву
Аэропорт Нижнего Новгорода принял 11 рейсов, направлявшихся в Москву
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - ПРАЙМ. Аэропорт Нижнего Новгорода принял 11 рейсов, направлявшихся в Москву и изменивших маршрут из-за введенных временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
"В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Москве
, аэропорт "Чкалов" в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла принимает рейсы, направлявшиеся в столицу. На текущий момент принято 11 рейсов", - сообщает пресс-служба воздушной гавани на платформе "Макс
".
Отмечается, что по решению экипажей пассажиры ожидают на бортах или в терминале, с ними работают представители авиакомпаний, выдаются еда и напитки.
"Все службы аэропорта Чкалов работают в усиленном режиме. В аэропорту имеются питьевые фонтанчики, а в случае необходимости будут установлены дополнительные кулеры с питьевой водой и мягкий инвентарь - пуфы, матрасы", - говорится в сообщении.
Более 40 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи