Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспорт российского овса в Азию в текущем сезоне вырос на 37 процентов - 05.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260505/agroeksport-869682065.html
Экспорт российского овса в Азию в текущем сезоне вырос на 37 процентов
Экспорт российского овса в Азию в текущем сезоне вырос на 37 процентов - 05.05.2026, ПРАЙМ
Экспорт российского овса в Азию в текущем сезоне вырос на 37 процентов
Экспорт российского овса в страны Азии с июля 2025 года по апрель 2026 года вырос в годовом выражении на 37%, до более чем 260 тысяч тонн, основными... | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T14:19+0300
2026-05-05T14:19+0300
россия
мировая экономика
китай
монголия
азия
агроэкспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/05/869681985_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cce6a5db3ffac2a7d6c96d700039fb5.jpg
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Экспорт российского овса в страны Азии с июля 2025 года по апрель 2026 года вырос в годовом выражении на 37%, до более чем 260 тысяч тонн, основными покупателями стали Китай и Монголия, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт". "С июля 2025 года по конец апреля российские экспортеры поставили в Азию более 260 тысяч тонн овса против порядка 190 тысяч тонн за аналогичный период прошлого года. Ключевыми направлениями в регионе являются Китай и Монголия", - говорится в сообщении. Аналитики центра подчеркнули, что в КНР поставлено свыше 230 тысяч тонн (+28%) на фоне роста спроса. По данным USDA (министерство сельского хозяйства США), которые приводит "Агроэкспорт", по итогам сезона 2025-2026 гг. Китай может импортировать рекордные 700 тысяч тонн овса. При этом, как отмечают аналитики, республика закупает культуру только у двух поставщиков: Австралии (72%) и России (28%). Канада, крупнейший мировой экспортер овса, доступа на рынок КНР пока не имеет. В Монголию отправлено около 30 тысяч тонн, что в три раза больше, чем годом ранее, говорится в сообщении. Россия остается ключевым поставщиком: собственный сбор овса в стране в 2025 году рухнул на 62%, до 13,6 тысяч тонн. Аналитики "Агроэкспорта" предполагают, что в следующем сезоне динамика будет зависеть от спроса в Китае, возможного допуска канадского зерна на его рынок, а также от баланса спроса и предложения в Монголии.
https://1prime.ru/20260505/yaytsa-869679682.html
https://1prime.ru/20260505/ryba-869679533.html
китай
монголия
азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/05/869681985_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_fed43f809ede3861766b96f269c15002.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, китай, монголия, азия, агроэкспорт
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, МОНГОЛИЯ, АЗИЯ, Агроэкспорт
14:19 05.05.2026
 
Экспорт российского овса в Азию в текущем сезоне вырос на 37 процентов

"Агроэкспорт": экспорт овса в Азию с июля 2025 года вырос на 37%

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУборка урожая овса
Уборка урожая овса - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2026
Уборка урожая овса. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Экспорт российского овса в страны Азии с июля 2025 года по апрель 2026 года вырос в годовом выражении на 37%, до более чем 260 тысяч тонн, основными покупателями стали Китай и Монголия, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт".
"С июля 2025 года по конец апреля российские экспортеры поставили в Азию более 260 тысяч тонн овса против порядка 190 тысяч тонн за аналогичный период прошлого года. Ключевыми направлениями в регионе являются Китай и Монголия", - говорится в сообщении.
Куриные яйца - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2026
Экспорт куриных яиц из России в I квартале вырос на 21 процент
12:54
Аналитики центра подчеркнули, что в КНР поставлено свыше 230 тысяч тонн (+28%) на фоне роста спроса. По данным USDA (министерство сельского хозяйства США), которые приводит "Агроэкспорт", по итогам сезона 2025-2026 гг. Китай может импортировать рекордные 700 тысяч тонн овса.
При этом, как отмечают аналитики, республика закупает культуру только у двух поставщиков: Австралии (72%) и России (28%). Канада, крупнейший мировой экспортер овса, доступа на рынок КНР пока не имеет.
В Монголию отправлено около 30 тысяч тонн, что в три раза больше, чем годом ранее, говорится в сообщении. Россия остается ключевым поставщиком: собственный сбор овса в стране в 2025 году рухнул на 62%, до 13,6 тысяч тонн.
Аналитики "Агроэкспорта" предполагают, что в следующем сезоне динамика будет зависеть от спроса в Китае, возможного допуска канадского зерна на его рынок, а также от баланса спроса и предложения в Монголии.
Добыча минтая на Курилах - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2026
Экспорт рыбы из России в I квартале вырос на 19 процентов
12:37
 
РОССИЯМировая экономикаКИТАЙМОНГОЛИЯАЗИЯАгроэкспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала