Экспорт российского овса в Азию в текущем сезоне вырос на 37 процентов

2026-05-05T14:19+0300

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Экспорт российского овса в страны Азии с июля 2025 года по апрель 2026 года вырос в годовом выражении на 37%, до более чем 260 тысяч тонн, основными покупателями стали Китай и Монголия, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт". "С июля 2025 года по конец апреля российские экспортеры поставили в Азию более 260 тысяч тонн овса против порядка 190 тысяч тонн за аналогичный период прошлого года. Ключевыми направлениями в регионе являются Китай и Монголия", - говорится в сообщении. Аналитики центра подчеркнули, что в КНР поставлено свыше 230 тысяч тонн (+28%) на фоне роста спроса. По данным USDA (министерство сельского хозяйства США), которые приводит "Агроэкспорт", по итогам сезона 2025-2026 гг. Китай может импортировать рекордные 700 тысяч тонн овса. При этом, как отмечают аналитики, республика закупает культуру только у двух поставщиков: Австралии (72%) и России (28%). Канада, крупнейший мировой экспортер овса, доступа на рынок КНР пока не имеет. В Монголию отправлено около 30 тысяч тонн, что в три раза больше, чем годом ранее, говорится в сообщении. Россия остается ключевым поставщиком: собственный сбор овса в стране в 2025 году рухнул на 62%, до 13,6 тысяч тонн. Аналитики "Агроэкспорта" предполагают, что в следующем сезоне динамика будет зависеть от спроса в Китае, возможного допуска канадского зерна на его рынок, а также от баланса спроса и предложения в Монголии.

