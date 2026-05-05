Российский рынок акций опустился ниже 2600 пунктов впервые с 19 ноября - 05.05.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций опустился ниже 2600 пунктов впервые с 19 ноября
11:45 05.05.2026 (обновлено: 11:56 05.05.2026)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков
Здание Московской биржи
Здание Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций усиливает падение во вторник и опустился ниже круглой отметки в 2600 пунктов по индексу Мосбиржи - впервые с 19 ноября, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 11.44 мск падает на 0,83% относительно предыдущего закрытия, до 2 599,02 пункта.
В частности, особенно заметно снижаются в цене акции АФК "Система" (-2,6%), "Норникеля" (-2,2%), "Алросы" (-1,9%), "Совкомфлота" (-1,8%). Дорожают бумаги ПИКа (+0,2%).
С точки зрения технического анализа рынок выглядит слабо перепроданным, однако от поддержки в районе 2600-2620 пунктов отскока не было и полноценного подъема пока не предвидится – поводов для этого нет, считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер".
Фактор высоких цен на нефть, а также накопленная перепроданность ряда бумаг могут способствовать попыткам индекса Мосбиржи перейти к коррекции и тестированию отметки 2630 пунктов, которая в текущий момент выступает ближайшим сопротивлением, допускает Богдан Зварич из ПСБ.
"Отметим, что пока, даже в случае отыгрыша этого уровня, преждевременно говорить о возможности слома нисходящей тенденции и о переходе рынка к полноценному росту, а данная динамика будет укладываться в рамки локальной коррекции", - заключает он.
