Российский рынок акций умеренно растет во вторник днем

Российский рынок акций в середине торгов вторника демонстрирует умеренный рост в ожидании новых драйверов, следует из данных торгов и комментариев экспертов.

2026-05-05T15:55+0300

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в середине торгов вторника демонстрирует умеренный рост в ожидании новых драйверов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.20 мск рос на 0,5%, до 2633,97 пункта. Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 2,01%, до 112,14 доллара за баррель. "Индексы Мосбиржи и РТС после обновления локальных минимумов стабилизировались в ожидании новых сигналов. Оба индикатора расположены вплотную к зонам краткосрочной перепроданности, но масштабных поводов для оптимизма у российского рынка все еще нет", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "После заметного снижения рынок оказался в зоне локальной перепроданности, что создало условия для технического отскока. В результате индекс сумел частично восстановиться от внутридневных минимумов и сейчас торгуется в небольшом плюсе, хотя общий настрой участников рынка остается осторожным", - анализирует Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам". Среди главных факторов, оказывающих давление на фондовый рынок, Валерия Попова из ИК "Риком-траст" выделяет дефицит новых рыночных драйверов роста и низкую активность участников рынка, которая ограничивает потенциал развития, а также неопределенность в макроэкономической среде, что вызывает осторожность среди инвесторов. "Основным препятствием для восстановления российских акций остается большая геополитическая неопределенность. Без появления хотя бы признаков возможного улучшения фактора геополитики сохраняются высокие риски новой волны распродаж. К тому же эта геополитическая ситуация способна на более долгосрочном горизонте помешать снижению ключевой ставки", - отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ Акции "Яндекса" растут примерно на 1% после того, как совет директоров компании одобрил программу обратного выкупа акций для мотивации сотрудников на сумму до 50 миллиардов рублей. Также в лидерах роста - привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+2,51%), обыкновенные акции "Россетей" (+1,87%), "Инарктики" (+1,84%), "Новатэка" (+1,70%) и ТМК (+1,54%). "Рост акций Московского кредитного банка (+0,32%) поддерживает интерес к финансовому сектору при сохранении высоких ставок. "Самолет" (+0,78%) восстанавливается после сообщения о переводе купонного платежа в НРД и подтверждения выполнения обязательств", - отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - акции "Камаза" (-3,07%), "Совкомфлота" (-2,41%), "Алросы" (-1,59%), "Распадской" (-1,23%) и "Фармасинтеза" (-1,22%). ПРОГНОЗЫ Лозовой ожидает закрытия торгов выше текущих значений. С технической точки зрения поддержка в области 2600 пунктов по индексу Мосбиржи пока устояла, и рынок может перейти к консолидации вблизи текущих уровней, делится Александр Дудников из "Цифра брокер".

