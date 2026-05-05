Алиханов раскрыл, сколько нужно лет для создания самолета с нуля

2026-05-05T11:01+0300

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Для создания самолета с нуля без каких-либо наработок из мировой практики нужно более 20 лет, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Если у вас ничего не было для создания лайнера и вы решили построить с нуля все системы, двигатели, планер, аэродинамику и так далее, вам и 20 лет не хватит", - рассказал министр. Он отметил, что при этом не все такие проекты всегда удачны. Так, например, программа известной японской компании Mitsubishi по созданию оригинального самолета закончилась многомиллиардными убытками. Кроме того, первый образец в воздух так и не поднялся.

