Алиханов раскрыл потребность российского рынка в легких вертолетах Ми-34М1
Потребность российского рынка в легких вертолетах Ми-34М1 оценивается в более чем 800 машин, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон...
2026-05-05T17:27+0300
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Потребность российского рынка в легких вертолетах Ми-34М1 оценивается в более чем 800 машин, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Это довольно емкая и интересная ниша, в которой мы обязательно должны быть представлены и поставлять эти легкие вертолеты. Мы оцениваем общую емкость рынка таких вертолетов в объеме более чем 800 машин", - сказал министр о легких вертолетах вертолетах Ми-34М1. Глава ведомства отметил, что со времен выпуска Ми-1 в 1950-х годах подобные вертолеты в современной России и СССР не разрабатывались и не производились. Первый испытательный полет легкого многоцелевого вертолета Ми-34М1 с двигателем ВК-650В успешно совершил 30 декабря 2025 года. Среди значимых событий прошлого года в вертолетной отрасли Алиханов выдел и первый полет вертолет "Ансат" с двигателями ВК-650В уже в полностью импортозамещенном облике.
Алиханов: потребность российского рынка в Ми-34М1 оценивается в более чем 800 машин
