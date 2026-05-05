https://1prime.ru/20260505/alikhanov-869688991.html

Алиханов рассказал об импортозамещении самолетов

Алиханов рассказал об импортозамещении самолетов - 05.05.2026, ПРАЙМ

Алиханов рассказал об импортозамещении самолетов

Российская авиационная промышленность сделала уникальную работу, полностью импортозаместив самолеты менее чем за пять лет, рассказал в интервью РИА Новости... | 05.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-05T17:51+0300

2026-05-05T17:51+0300

2026-05-05T17:51+0300

бизнес

россия

промышленность

рф

антон алиханов

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163299_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_4981937b52b1d2684688d665e72462ed.jpg

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Российская авиационная промышленность сделала уникальную работу, полностью импортозаместив самолеты менее чем за пять лет, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "То, что сделала наша авиационная промышленность, поистине уникально. Мы полностью заместили борт менее чем за 5 лет", - сказал он. Министр добавил, что в мировой практике на разработку самолета при наличии наработок, например, в сегменте двигателестроения, необходимо до 10 лет. Столько времени потребуется от начала разработки до первого вылета при наличии соответствующего двигателя.

https://1prime.ru/20260505/alikhanov-869688435.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, промышленность, рф, антон алиханов, минпромторг