СМИ: Apple в новой ОС предоставит выбор сторонних ИИ-моделей для функций

2026-05-05T21:15+0300

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Компания Apple в новой версии операционной системы для своих устройств представит возможность выбирать из ряда сторонних ИИ-моделей, в том числе от компании Anthropic, для реализации некоторых функций, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Пользователи смогут сделать выбор из нескольких сторонних ИИ-моделей для таких задач, как генерация и редактирование текста, а также изображений. Это изменение запланировано для iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27, которые будут представлены осенью", - пишет агентство. Для этого компания добавит соответствующие инструменты в App Store, добавляет Блумберг. Как сообщили источники агентства, на данный момент Apple проводит внутреннее тестирование интеграции с рядом компаний, в частности с Anthropic. Ранее, в марте, Блумберг сообщал, что Apple работает над аналогичным подходом для Siri, позволяющим пользователям заменить ChatGPT в качестве внешнего чат-бота в голосовом помощнике. Агентство также выяснило, что компания планирует расширить в iOS 27 функции искусственного интеллекта для камеры. Как отмечает агентство, такие решения являются частью попытки компании завоевать преимущество на рынке искусственного интеллекта. Вместо того чтобы самостоятельно создавать программное обеспечение и предоставлять услуги в сфере ИИ, Apple стремится расширить спектр сторонних инструментов, доступных пользователям. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

