https://1prime.ru/20260505/apple-869693655.html
СМИ: Apple в новой ОС предоставит выбор сторонних ИИ-моделей для функций
СМИ: Apple в новой ОС предоставит выбор сторонних ИИ-моделей для функций - 05.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: Apple в новой ОС предоставит выбор сторонних ИИ-моделей для функций
Компания Apple в новой версии операционной системы для своих устройств представит возможность выбирать из ряда сторонних ИИ-моделей, в том числе от компании... | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T21:15+0300
2026-05-05T21:15+0300
2026-05-05T21:15+0300
технологии
apple
https://cdnn.1prime.ru/img/83263/64/832636407_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_f896d1036be343c0bdc813c97f4df8b8.jpg
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Компания Apple в новой версии операционной системы для своих устройств представит возможность выбирать из ряда сторонних ИИ-моделей, в том числе от компании Anthropic, для реализации некоторых функций, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Пользователи смогут сделать выбор из нескольких сторонних ИИ-моделей для таких задач, как генерация и редактирование текста, а также изображений. Это изменение запланировано для iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27, которые будут представлены осенью", - пишет агентство. Для этого компания добавит соответствующие инструменты в App Store, добавляет Блумберг. Как сообщили источники агентства, на данный момент Apple проводит внутреннее тестирование интеграции с рядом компаний, в частности с Anthropic. Ранее, в марте, Блумберг сообщал, что Apple работает над аналогичным подходом для Siri, позволяющим пользователям заменить ChatGPT в качестве внешнего чат-бота в голосовом помощнике. Агентство также выяснило, что компания планирует расширить в iOS 27 функции искусственного интеллекта для камеры. Как отмечает агентство, такие решения являются частью попытки компании завоевать преимущество на рынке искусственного интеллекта. Вместо того чтобы самостоятельно создавать программное обеспечение и предоставлять услуги в сфере ИИ, Apple стремится расширить спектр сторонних инструментов, доступных пользователям. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
https://1prime.ru/20260501/apple--869603961.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83263/64/832636407_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_2fab6e51b1b77816913bc00900016261.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, apple
СМИ: Apple в новой ОС предоставит выбор сторонних ИИ-моделей для функций
Bloomberg: Apple в новой ОС предоставит выбор сторонних ИИ-моделей для ряда функций
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ.
Компания Apple в новой версии операционной системы для своих устройств представит возможность выбирать из ряда сторонних ИИ-моделей, в том числе от компании Anthropic, для реализации некоторых функций, сообщило агентство Блумберг
со ссылкой на источники.
"Пользователи смогут сделать выбор из нескольких сторонних ИИ-моделей для таких задач, как генерация и редактирование текста, а также изображений. Это изменение запланировано для iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27, которые будут представлены осенью", - пишет агентство.
Для этого компания добавит соответствующие инструменты в App Store, добавляет Блумберг. Как сообщили источники агентства, на данный момент Apple
проводит внутреннее тестирование интеграции с рядом компаний, в частности с Anthropic.
Ранее, в марте, Блумберг сообщал, что Apple работает над аналогичным подходом для Siri, позволяющим пользователям заменить ChatGPT в качестве внешнего чат-бота в голосовом помощнике. Агентство также выяснило, что компания планирует расширить в iOS 27 функции искусственного интеллекта для камеры.
Как отмечает агентство, такие решения являются частью попытки компании завоевать преимущество на рынке искусственного интеллекта. Вместо того чтобы самостоятельно создавать программное обеспечение и предоставлять услуги в сфере ИИ, Apple стремится расширить спектр сторонних инструментов, доступных пользователям.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
Гендиректор Apple оценил спрос на iPhone 17