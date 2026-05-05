СМИ: Apple в новой ОС предоставит выбор сторонних ИИ-моделей для функций - 05.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: Apple в новой ОС предоставит выбор сторонних ИИ-моделей для функций
21:15 05.05.2026
 
СМИ: Apple в новой ОС предоставит выбор сторонних ИИ-моделей для функций

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Компания Apple в новой версии операционной системы для своих устройств представит возможность выбирать из ряда сторонних ИИ-моделей, в том числе от компании Anthropic, для реализации некоторых функций, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Пользователи смогут сделать выбор из нескольких сторонних ИИ-моделей для таких задач, как генерация и редактирование текста, а также изображений. Это изменение запланировано для iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27, которые будут представлены осенью", - пишет агентство.
Для этого компания добавит соответствующие инструменты в App Store, добавляет Блумберг. Как сообщили источники агентства, на данный момент Apple проводит внутреннее тестирование интеграции с рядом компаний, в частности с Anthropic.
Ранее, в марте, Блумберг сообщал, что Apple работает над аналогичным подходом для Siri, позволяющим пользователям заменить ChatGPT в качестве внешнего чат-бота в голосовом помощнике. Агентство также выяснило, что компания планирует расширить в iOS 27 функции искусственного интеллекта для камеры.
Как отмечает агентство, такие решения являются частью попытки компании завоевать преимущество на рынке искусственного интеллекта. Вместо того чтобы самостоятельно создавать программное обеспечение и предоставлять услуги в сфере ИИ, Apple стремится расширить спектр сторонних инструментов, доступных пользователям.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
